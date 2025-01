iOS 18 permite que os utilizadores “sintam a música”

O iOS e iPadOS 18 lançados em setembro trazem diversas funcionalidades de acessibilidade dedicadas à área da audição. A funcionalidade que abordamos hoje chama-se “Música com háptica”. Basicamente é o sentir da música na pele!

Música com háptica: Sinta a música na pele

Esta funcionalidade permite a utilizadores com défices auditivos compreender o ritmo da música através das vibrações do seu dispositivo, estando disponível em apps como o Apple Music, sendo que a Apple disponibiliza uma API para que outros programadores possam integrar esta funcionalidade às suas aplicações.

A opção “Música com háptica” no iOS 18 permite que os utilizadores sintam fisicamente a música através de vibrações sincronizadas com o áudio, proporcionadas pelo Taptic Engine do iPhone.

Este recurso é especialmente benéfico para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, oferecendo uma experiência sensorial que complementa a audição.

Compatibilidade:

Disponível em iPhones 12 e posteriores, exceto no iPhone SE (3.ª geração).

Requer o iOS 18 ou versões posteriores.

E como podemos ativar esta opção?

Aceda à app Definições no iPhone; Selecione Acessibilidade; Toque em Música com háptica e ative a opção.

E como podemos utilizar?

Durante a reprodução de uma música compatível, um ícone específico aparecerá no ecrã “A Reproduzir” e na Central de Controlo. Toque nesse ícone para ativar ou desativar temporariamente a função.

O Apple Music disponibiliza playlists dedicadas para tirar partido desta funcionalidade, como “Sucessos hápticos” e “Baixo háptico”.