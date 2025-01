Planos para os carros da Xiaomi em 2025! Espera-se que venda 350 mil elétricos

2024 foi ano em que a Xiaomi deu mais um passo importante. A marca entrou de forma forte e firme no universo dos carros elétricos e o que era apenas uma ideia a ganhar força, acabou por ser um sucesso. A Xiaomi teve de elevar as suas expetativas repetidas vezes e agora, existem já planos para as vendas da marca. Os analistas colocam a fasquia nos 350 mil carros elétricos.

A Goldman Sachs reviu a sua previsão de vendas para o Xiaomi EV, pintando um quadro de enorme crescimento e rentabilidade nos próximos anos. Os analistas da Goldman Sachs, liderados por Timothy Zhao, esperam agora que a Xiaomi venda 350.000 elétricos em 2025 e 655.000 em 2026. Uma empresa que vendia telefones e scooters elétricas há dois anos prepara-se para ser tornar0 uma potência nos carros elétricos.

A jornada elétrica da Xiaomi começou com o lançamento do seu primeiro modelo, o SU7, em março de 2024. Disponível em três versões – Standard, Pro e Max – o SU7 está direcionado para uma vasta gama de orçamentos, com preços a partir de 215.900 RMB (aproximadamente 27.000 euros) e subindo para 299.900 RMB (cerca de 37.900 euros). A empresa seguiu com o anúncio de uma variante de alto desempenho, o SU7 Ultra, ao preço de 814.900 RMB (cerca de 102.700 euros).

O segundo EV da Xiaomi, o SUV YU7, será lançado em meados de 2025. Espera-se que a expansão para o popular segmento dos SUV impulsione as vendas de carros elétricos da Xiaomi. A empresa tem também investido ativamente nas suas capacidades de produção. Uma nova fábrica em Yizhuang, Pequim, com uma capacidade anual de 300 mil veículos, deverá estar totalmente operacional em junho de 2025.

A Goldman Sachs acredita que a estratégia de “produto heroico” da Xiaomi de se focar em veículos de alta qualidade e ricos em funcionalidades é a chave para o seu sucesso. O banco prevê que o negócio dos elétricos da Xiaomi poderá atingir a rentabilidade até 2026. Esta é uma inovação no setor, uma vez que muitas startups desta área lutam para alcançar a rentabilidade nos primeiros anos.

Os planos ambiciosos para carros elétricos da Xiaomi são apoiados por um dos maiores investimentos em investigação e desenvolvimento. A empresa gastará 13 mil milhões de RMB (aproximadamente 1,62 mil milhões de euros) em I&D em 2025.

A Xiaomi enfrenta uma forte concorrência de fabricantes de automóveis estabelecidos e de outras startups de veículos elétricos. O forte reconhecimento da marca, a experiência tecnológica e a estratégia de expansão agressiva posicionam-na como um player importante no mercado de carros elétricos. Se as previsões se revelarem precisas, a Xiaomi poderá em breve tornar-se um nome familiar no mundo dos elétricos, tal como aconteceu nos smartphones.