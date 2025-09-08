Google revela finalmente os limites exatos de utilização do Gemini

A Google revelou finalmente os limites de utilização da app de IA Gemini. Do que foi revelado, sabe-se que o plano gratuito tem limites diários para prompts e geração de imagens, enquanto os planos pagos AI Pro e Ultra oferecem limites muito mais elevados para prompts, imagens, vídeos e funcionalidades avançadas como Deep Think e Deep Research. Descubra tudo.

Conhecidos os limites da IA da Google

Finalmente é oficial e está apresentado pela Google. A empresa divulgou finalmente uma análise detalhada dos limites de utilização do Gemini dedicada à IA. Esta alteração esclarece o que os utilizadores podem esperar dos planos gratuito e pago. Antes, não existiam detalhes exatos sobre estes limites para o chatbot com IA. Agora, partilhou uma análise das características gerais de cada plano.

A app Gemini da Google oferece três planos principais: um plano gratuito (0 EUR/mês), o Google AI Pro (21,99 EUR/mês) e o Google AI Ultra (274,99 EUR/mês). A versão gratuita foi concebida para proporcionar uma experiência ideal com limites de utilização. Já os planos pagos, que fazem parte de subscrições selecionadas do Google One, oferecem um acesso significativamente maior à IA.

Planos para todos os utilizadores

Plano Gratuito: O plano gratuito do Gemini tem alguns limites específicos que deve conhecer. Os utilizadores podem aceder a até 5 prompts por dia com o modelo 2.5 Pro. Podem também gerar até 100 imagens por dia. Além disso, podem obter até 20 visões gerais em áudio. Para a funcionalidade Pesquisa Profunda, os utilizadores gratuitos têm um limite de 5 relatórios por mês. A Pesquisa Profunda utilizará apenas o modelo Gemini Flash para funcionar.

Google AI Pro: Para os utilizadores que necessitam de mais recursos, o plano Google AI Pro aumenta significativamente os limites. Este plano oferece até 100 prompts por dia com o modelo 2.5 Pro. Também pode gerar e editar até 1.000 imagens por dia e criar até 3 vídeos por dia utilizando o modelo Veo 3 Fast. Para pesquisa, pode gerar até 20 relatórios de Pesquisa Aprofundada por dia. Os relatórios de Investigação Aprofundada no AI Pro utilizam o modelo Gemini 2.5 Pro, pelo que serão de maior qualidade.

Google AI Ultra: O plano de nível mais elevado, o Google AI Ultra, é para utilizadores avançados que necessitam das funcionalidades mais avançadas. Com esta subscrição, recebe até 500 prompts por dia com o modelo 2.5 Pro. Inclui também acesso a um modelo de raciocínio especializado chamado Deep Think, com um limite de 10 prompts por dia. Para a geração de vídeos, pode criar até 5 vídeos por dia utilizando o modelo mais recente, o Veo 3. E, para a pesquisa, obtém um grande impulso para 200 relatórios de Pesquisa Profunda por dia, com a tecnologia Gemini 2.5 Pro.

Há produtos Gemini fora destes limites

A Google refere ainda que recursos não listados — Canvas, Gems e mais — estão “geralmente disponíveis para a maioria dos utilizadores”. É importante referir que estes limites podem mudar com o tempo. Os utilizadores gratuitos podem estar sujeitos a limites mais rigorosos caso a capacidade. No entanto, esta nova informação dá aos utilizadores uma ideia muito melhor do que esperar do Gemini.