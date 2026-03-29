Quer aprender sobre IA? Conheça os cursos gratuitos da Anthropic sobre o Claude

A Anthropic acaba de disponibilizar uma vasta gama de recursos educativos para quem deseja dominar o seu modelo de inteligência artificial (IA) de forma gratuita. Estes 15 cursos oferecem certificação oficial e podem ser realizados sem qualquer subscrição paga no Claude.

Formação inicial e fluência em inteligência artificial

A Anthropic, empresa responsável pelo desenvolvimento do Claude, lançou um conjunto de formações destinadas a todos os que pretendem explorar o potencial desta tecnologia. Para aceder a estes conteúdos, os interessados apenas necessitam de entrar na plataforma anthropic.skilljar.com, onde os módulos estão alojados de forma totalmente gratuita.

Estes cursos destinam-se a criar uma base sólida de conhecimento, abrangendo desde os conceitos fundamentais até aplicações específicas em diversos setores:

Claude 101 : É a porta de entrada ideal para novos utilizadores. Este curso explica o funcionamento de ferramentas como os artefactos, projetos, competências e a ligação a serviços de terceiros, incluindo o modo de investigação.

: É a porta de entrada ideal para novos utilizadores. Este curso explica o funcionamento de ferramentas como os artefactos, projetos, competências e a ligação a serviços de terceiros, incluindo o modo de investigação. AI Fluency: Framework & Foundations : Desenvolvido em colaboração com especialistas académicos, este curso foca-se na literacia digital e na colaboração ética, eficiente e segura com a IA.

: Desenvolvido em colaboração com especialistas académicos, este curso foca-se na literacia digital e na colaboração ética, eficiente e segura com a IA. AI Fluency for educators : Uma formação específica para docentes e responsáveis por design instrucional. Ensina a integrar a IA no planeamento de aulas e na criação de materiais pedagógicos.

: Uma formação específica para docentes e responsáveis por design instrucional. Ensina a integrar a IA no planeamento de aulas e na criação de materiais pedagógicos. AI Fluency for Students : Adaptado para estudantes universitários, este módulo ensina a utilizar a IA para o sucesso académico e planeamento de carreira, sempre com foco na responsabilidade.

: Adaptado para estudantes universitários, este módulo ensina a utilizar a IA para o sucesso académico e planeamento de carreira, sempre com foco na responsabilidade. Teaching AI Fluency : Preparado para instrutores que desejam ensinar e avaliar a literacia em IA tanto em contextos presenciais como digitais.

: Preparado para instrutores que desejam ensinar e avaliar a literacia em IA tanto em contextos presenciais como digitais. AI Fluency for nonprofits: Criado com a GivingTuesday, este curso foca-se nas necessidades de organizações sem fins lucrativos, abordando a análise de dados, privacidade e redação com IA.

Desenvolvimento de software com o Claude

Para quem procura uma vertente mais técnica ou produtiva, a Anthropic preparou módulos focados na automação e programação:

Claude Code in Action : Uma formação exaustiva sobre como utilizar o Claude Code no desenvolvimento de software, abordando gestão de contexto e integração com o GitHub.

: Uma formação exaustiva sobre como utilizar o Claude Code no desenvolvimento de software, abordando gestão de contexto e integração com o GitHub. Introduction to Claude Cowork : Apresenta a funcionalidade que permite à IA atuar como um agente no computador do utilizador, gerindo tarefas programadas e fluxos de documentos.

: Apresenta a funcionalidade que permite à IA atuar como um agente no computador do utilizador, gerindo tarefas programadas e fluxos de documentos. Introduction to agent skills : Ensina a configurar e partilhar instruções em Markdown que o Claude aplica automaticamente conforme a necessidade da tarefa.

: Ensina a configurar e partilhar instruções em Markdown que o Claude aplica automaticamente conforme a necessidade da tarefa. Introduction to subagents: Foca-se no uso de subagentes para delegar tarefas em janelas de contexto isoladas, aumentando a eficiência do trabalho.

Integração técnica e soluções empresariais

Estes módulos são direcionados para programadores e arquitetos de sistemas que pretendem integrar o Claude em infraestruturas profissionais:

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