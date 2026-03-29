Quer aprender sobre IA? Conheça os cursos gratuitos da Anthropic sobre o Claude
A Anthropic acaba de disponibilizar uma vasta gama de recursos educativos para quem deseja dominar o seu modelo de inteligência artificial (IA) de forma gratuita. Estes 15 cursos oferecem certificação oficial e podem ser realizados sem qualquer subscrição paga no Claude.
Formação inicial e fluência em inteligência artificial
A Anthropic, empresa responsável pelo desenvolvimento do Claude, lançou um conjunto de formações destinadas a todos os que pretendem explorar o potencial desta tecnologia. Para aceder a estes conteúdos, os interessados apenas necessitam de entrar na plataforma anthropic.skilljar.com, onde os módulos estão alojados de forma totalmente gratuita.
Estes cursos destinam-se a criar uma base sólida de conhecimento, abrangendo desde os conceitos fundamentais até aplicações específicas em diversos setores:
- Claude 101: É a porta de entrada ideal para novos utilizadores. Este curso explica o funcionamento de ferramentas como os artefactos, projetos, competências e a ligação a serviços de terceiros, incluindo o modo de investigação.
- AI Fluency: Framework & Foundations: Desenvolvido em colaboração com especialistas académicos, este curso foca-se na literacia digital e na colaboração ética, eficiente e segura com a IA.
- AI Fluency for educators: Uma formação específica para docentes e responsáveis por design instrucional. Ensina a integrar a IA no planeamento de aulas e na criação de materiais pedagógicos.
- AI Fluency for Students: Adaptado para estudantes universitários, este módulo ensina a utilizar a IA para o sucesso académico e planeamento de carreira, sempre com foco na responsabilidade.
- Teaching AI Fluency: Preparado para instrutores que desejam ensinar e avaliar a literacia em IA tanto em contextos presenciais como digitais.
- AI Fluency for nonprofits: Criado com a GivingTuesday, este curso foca-se nas necessidades de organizações sem fins lucrativos, abordando a análise de dados, privacidade e redação com IA.
Desenvolvimento de software com o Claude
Para quem procura uma vertente mais técnica ou produtiva, a Anthropic preparou módulos focados na automação e programação:
- Claude Code in Action: Uma formação exaustiva sobre como utilizar o Claude Code no desenvolvimento de software, abordando gestão de contexto e integração com o GitHub.
- Introduction to Claude Cowork: Apresenta a funcionalidade que permite à IA atuar como um agente no computador do utilizador, gerindo tarefas programadas e fluxos de documentos.
- Introduction to agent skills: Ensina a configurar e partilhar instruções em Markdown que o Claude aplica automaticamente conforme a necessidade da tarefa.
- Introduction to subagents: Foca-se no uso de subagentes para delegar tarefas em janelas de contexto isoladas, aumentando a eficiência do trabalho.
Integração técnica e soluções empresariais
Estes módulos são direcionados para programadores e arquitetos de sistemas que pretendem integrar o Claude em infraestruturas profissionais:
- Building with the Claude API: Curso técnico profundo sobre a integração do Claude em aplicações, cobrindo técnicas de prompting e sistemas RAG.
- Introduction to Model Context Protocol: Uma introdução ao protocolo MCP para quem deseja criar servidores utilizando Python.
- Model Context Protocol: Advanced Topics: Destinado a perfis experientes, explora temas como o controlo de acesso ao sistema de ficheiros e notificações em tempo real.
- Claude with Amazon Bedrock: Focado na integração e implementação de modelos através da infraestrutura AWS.
- Claude with Google Cloud's Vertex AI: O equivalente para o ecossistema da Google Cloud, abrangendo todo o espetro de integração através do Vertex AI.
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