Microsoft recorre à rival Amazon para salvar o GitHub dos problemas constantes

A Microsoft tomou uma decisão surpreendente ao aliar-se à sua maior rival de computação na cloud para resolver as falhas constantes que têm afetado o GitHub.

Uma parceria inesperada no mercado da cloud

Os problemas sistemáticos no funcionamento do GitHub tornaram-se um verdadeiro obstáculo para as equipas de desenvolvimento em todo o mundo. A situação agravou-se de forma acentuada com a aposta da Microsoft no Copilot e na programação baseada em agentes autónomos de inteligência artificial (IA).

Esta automatização massiva sobrecarregou os servidores, o que gerou uma onda de descontentamento na comunidade. Para mitigar o impacto, a gigante de Redmond decidiu procurar apoio externo.

Segundo revelou recentemente o portal Business Insider, a solução encontrada passou por contratar os serviços da Amazon Web Services (AWS). Trata-se de um movimento insólito, dado que a AWS é a principal concorrente direta do ecossistema Azure no setor da infraestrutura cloud.

Estratégia multicloud para travar a instabilidade do GitHub

A Microsoft confirmou oficialmente esta colaboração com a AWS, justificando a decisão como parte de uma abordagem multicloud. O objetivo principal é garantir a estabilidade e a disponibilidade contínua do GitHub face ao crescimento sem precedentes da procura.

Esta necessidade de recorrer à concorrência surge numa altura em que a Microsoft tentava migrar a totalidade da plataforma para o Azure, o que evidencia que a capacidade instalada ainda é insuficiente.

Em termos práticos, os requisitos técnicos escalaram de forma descontrolada. Se no final do ano passado a empresa planeava multiplicar por dez a capacidade de processamento, as projeções mais recentes apontam para a necessidade de aumentar em trinta vezes o poder computacional.

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