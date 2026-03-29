Questão: fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Este momento de grande tensão global tem interferido de forma preocupante no fornecimento de energia de vários países. Isto, a par da já crescente pressão sobre os sistemas energéticos, levanta uma questão pertinente: fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Num contexto em que a energia é cada vez mais estratégica, torna-se essencial avaliar diferentes fontes de produção. A dependência excessiva de um único tipo de energia pode expor o país a riscos, quer económicos, quer operacionais.

Hoje em dia, diversificar o mix energético não é apenas uma questão de sustentabilidade, mas de segurança e estabilidade no fornecimento.

Portugal poderia ir além das renováveis

Conforme explorámos esta semana, Portugal tem sido apontado como um exemplo na integração de energias renováveis, sobretudo hídrica, eólica e solar.

Ainda assim, estas fontes apresentam um desafio estrutural: a sua intermitência. A produção depende de fatores naturais que não podem ser controlados, como o vento ou a exposição solar.

Em momentos de maior procura, ou quando as condições não são favoráveis, pode tornar-se necessário recorrer a fontes externas, que exigem dependência de outros países fornecedores, ou alternativas menos limpas.

É neste cenário que o debate sobre a energia nuclear se torna ainda mais interessante:

Por um lado, trata-se de uma fonte com elevada capacidade de produção contínua, praticamente sem emissões diretas de dióxido de carbono, que pode contribuir para reduzir a dependência energética do exterior e garantir maior estabilidade no fornecimento, funcionando como complemento às renováveis.

Por outro lado, a energia nuclear levanta questões: além de os custos de construção e manutenção de uma central serem elevados e os prazos de implementação serem longos, a gestão de resíduos radioativos, a segurança das instalações e o impacto potencial de acidentes, ainda que raros, são preocupações que importa considerar.

Existe, também, uma dimensão social e política, já que a aceitação pública deste tipo de infraestrutura tende a ser baixa em vários países.

Com tudo isto em cima da mesa, lançamos o debate: fará sentido termos centrais nucleares em Portugal, incluindo-as na nossa estratégia energética futura?

Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.

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