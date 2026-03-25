Anthropic revoluciona o Claude! Esta IA já consegue controlar o PC, rato e teclado

Claude, o modelo de IA que compete com o ChatGPT e o Gemini, deu um grande salto graças a uma nova funcionalidade que rivaliza com o OpenClaw. A Anthropic anunciou que tanto o Claude Code como o Claude Work podem agora controlar qualquer computador e todas as aplicações, mesmo remotamente.

Anthropic revoluciona o Claude

A funcionalidade, que deve ser ativada na aplicação Claude no dispositivo móvel, utiliza conectores compatíveis com IA, incluindo os do pacote Workspace da Google ou do Slack. No entanto, a empresa confirmou que o Claude também pode executar uma tarefa atribuída num computador mesmo sem um conector específico.

É muito fácil de utilizar. Basta ligar o computador e pedir qualquer coisa ao Claude. Por exemplo, se o utilizador precisar de um documento que está a editar no seu PC, pode pedir ao Claude para guardar o ficheiro e anexá-lo ao convite da reunião no seu calendário. A IA fará isso remotamente e notificá-lo-á com uma mensagem assim que a ação estiver concluída.

O Claude também pode executar tarefas muito mais complexas de forma autónoma, incluindo com base em horários definidos pelo utilizador. Por exemplo, pode-se pedir que altere o formato das fotografias numa pasta específica ou que revele algo e envie uma amostra a partir de uma hora determinada.

IA já consegue controlar o computador

Claude explica que a nova funcionalidade inclui um sistema de autorização que notifica e solicita permissão para aceder a aplicações ou funções específicas no computador. No entanto, a IA pode controlar o PC, uma vez que captura o ecrã para determinar a posição do cursor e a localização de outros elementos da interface ou da aplicação. Isto significa que a IA pode ler e aceder a quaisquer dados ou informações privadas que tenha abertas no PC ao executar a funcionalidade.

No entanto, a Anthropic sublinha que esta função do Claude não se destina à gestão de ficheiros pessoais ou confidenciais. Também não pode ser utilizada para gerir documentação que exija intervenção profissional, como relatórios médicos ou documentos similares.

A nova funcionalidade do Claude, que permite controlar o computador, está disponível exclusivamente para os subscritores da versão Pro e Max, atualmente no macOS e em breve para Windows. A Anthropic afirma que a funcionalidade está numa fase inicial de desenvolvimento, pelo que a implementação poderá demorar mais tempo do que o esperado em alguns casos, e serão feitas melhorias posteriormente.