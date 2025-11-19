Suporte a múltiplas contas no WhatsApp para iPhone chega em fase beta

O adágio popular é velho, mas certo: mais vale tarde, que nunca. Portanto, segundo a WABetaInfo, a app WhatsApp está a testar oficialmente o suporte a várias contas no mesmo iPhone.

Como já havíamos noticiado, mas para Android, esta novidade, detetada na versão beta da plataforma TestFlight, representa um salto qualitativo para quem gere perfis pessoais e profissionais num único dispositivo.

Como funciona a nova funcionalidade

Segundo informações da WABetaInfo, a versão beta da WhatsApp já apresenta um menu chamado “Account List” (ou lista de contas, em português) nas definições, ou um botão junto ao ícone do código QR, que permite adicionar uma nova conta sem necessidade de recorrer a outra aplicação ou dispositivo.

Para já, estão permitidas até duas contas, seja uma conta completamente nova (com número ainda não registado na WhatsApp), seja uma já existente, incluindo perfis da versão Business ou um “companheiro” ligado por código QR.

Cada conta mantém as suas próprias definições: histórico de conversas, configuração de backup, tons de notificação e alertas são independentes, o que evita interferências entre perfis.

Impacto e perspetivas de lançamento

A implementação nativa desta funcionalidade põe fim a soluções de recurso usadas até agora (como instalar a versão Business paralelamente) e faz da WhatsApp uma plataforma mais versátil para utilizadores com múltiplos números ou funções.

Não foi revelada uma data concreta para o lançamento global desta funcionalidade, apenas se refere que o processo de teste está avançado.

Para o mercado português e europeu, esta melhoria pode representar uma vantagem significativa para pequenos negócios, profissionais liberais ou utilizadores que se movimentam entre contas pessoais e de trabalho.