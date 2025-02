7 dicas sobre o Gestor de Tarefas do Windows que provavelmente não conhece

O Gestor de Tarefas do Windows é uma ferramenta poderosa, mas muitos utilizadores limitam-se a utilizá-lo para encerrar aplicações bloqueadas ou verificar a utilização de recursos. No entanto, este oferece funcionalidades avançadas que podem ajudar a otimizar o desempenho do sistema e melhorar a sua experiência. Deixamos 7 dicas.

1. "Congelar" as atualizações em tempo real

O Gestor de Tarefas está em constante atualização, a reorganizar os processos com base no consumo de recursos. Isto pode dificultar a monitorização de um processo específico ou a captura de uma imagem estática dos dados apresentados. Se precisar de analisar um momento específico sem que os valores mudem continuamente, pode pausar temporariamente as atualizações.

Para "congelar" o Gestor de Tarefas, basta manter premida a tecla "Ctrl". Assim, pode analisar os dados sem interrupções. Quando terminar, basta soltar a tecla para retomar as atualizações em tempo real.

2. Ativar o Modo de eficiência

O Windows inclui um "Modo de eficiência" no Gestor de Tarefas, que reduz o consumo de recursos de processos menos prioritários. Isto permite que tarefas críticas tenham maior desempenho.

❗ No entanto, este modo não pode ser ativado para processos essenciais do sistema: poderá comprometer a estabilidade do Windows.

Para ativar este modo, clique com o botão direito do rato sobre o processo desejado e selecione "Modo de eficiência". Confirme a ação ao clicar em "OK". Um ícone de folha verde aparecerá ao lado do processo, indicando que a otimização está ativa.

3. Definir uma página inicial para o Gestor de Tarefas

O separador "Processos" é aberto por predefinição ao iniciar o Gestor de Tarefas, mas pode alterar essa configuração para outro separador que use com mais frequência, como "Desempenho" ou "Histórico de aplicações".

Para definir um separador diferente como predefinição, clique em "Definições", no canto inferior esquerdo. Na opção "Página inicial predefinida", escolha o separador desejado. Na próxima vez que abrir o Gestor de Tarefas, este será apresentado automaticamente.

4. Ordenar Processos por consumo de recursos

Monitorizar o consumo de CPU, RAM, disco ou rede pode ser confuso devido às atualizações constantes. Para facilitar a identificação de processos que mais recursos consomem, pode ordenar a lista de forma ascendente ou descendente.

Basta clicar no cabeçalho da coluna correspondente, como "Memória", para que os processos que estão a utilizar mais recursos sejam movidos para o topo.

5. Personalizar as colunas exibidas no Gestor de Tarefas

O separador "Processos" mostra informações como CPU, Memória, Disco e Rede, mas pode personalizar os dados apresentados conforme as suas necessidades.

Para adicionar ou remover colunas, clique com o botão direito do rato no cabeçalho de qualquer coluna e selecione os itens que deseja exibir. No opção "Valores do recurso", pode aceder a mais configurações, como mostrar os recursos utilizados em percentagem ou valor.

6. Iniciar uma nova tarefa rapidamente

Se o ambiente de trabalho não responder ou se precisar de abrir rapidamente uma aplicação, ficheiro ou pasta, pode utilizar o Gestor de Tarefas para iniciar novas tarefas sem recorrer ao menu Iniciar.

Clique em "Executar nova tarefa", no canto superior direito, e introduza o nome do programa, ficheiro ou pasta que pretende abrir (por exemplo, "notepad" para o Bloco de Notas ou explorer para o Explorador de Ficheiros). Depois, clique em OK para abrir imediatamente a aplicação.

7. Reverter para a versão clássica do Gestor de Tarefas

O Windows 11 introduziu uma nova interface para o Gestor de Tarefas, mas se preferir a aparência mais simples do Windows 10, pode restaurar a versão clássica.

Para o fazer, prima "Windows + R", escreva "taskmgr -d" e prima Enter. Isto abrirá o Gestor de Tarefas com o design antigo. Pode ainda criar um atalho no ambiente de trabalho com este comando para um acesso mais rápido.

Diferentes formas de abrir o Gestor de Tarefas

"Ctrl + Shift + Esc"

"Ctrl + Alt + Del" > "Gestor de Tarefas"

Lado direito do rato na barra de tarefas > "Gestor de Tarefas"

"Win + X" > "Gestor de Tarefas"

"Win + R" > "taskmgr" > Enter

O Gestor de Tarefas é muito mais do que uma ferramenta para encerrar programas bloqueados. Com estas funcionalidades avançadas, pode monitorizar e otimizar o desempenho do seu PC de forma mais eficiente.

