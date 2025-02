System Shock 2 apressa-se para o seu regresso

Os estúdios Nightdive Studios encontram-se prestes a lançar uma versão remasterizada de um dos jogos mais emblemáticos da década de 90: System Shock 2.

Foi um dos percursores de muitos dos shooters de ficção cientifica modernos, sendo reconhecido como um dos marcos na indústria dos videojogos: System Shock 2.

E em 2025, System Shock 2 está e regresso com System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (anteriormente conhecido como System Shock 2: Enhanced Edition).

Trata-se de um jogo de culto que coloca os jogadores num ambiente claustrofóbico de desespero e sobrevivência, numa nave espacial de onde não há como fugir.

Estamos no ano 2114 e o jogador controla um membro da nave FTL Von Braun que acorda repentinamente do seu crio sono sem se lembrar rigorosamente de nada. Quem é, como foi ali parar ou porque é que tem implantes cibernéticos no seu corpo.

No entanto, esse é o menor dos seus problemas, pois na FTL Von Braun reina o caos e a loucura com uma misteriosa horda de seres mutantes extremamente agressivos que ameaçam toda a tripulação da nave. Com tudo isso, também a IA se encontra desiquilibrada e robots patrulham os corredores e salas da nave prontos para atacar ao mais pequeno movimento. SHODAN, uma IA que se tornou nefasta está empenhada na destruição da humanidade e assumiu o controlo da nave, sendo a tarefa do jogador, de a deter.

Os poucos sobreviventes da tripulação tentam desesperadamente manter-se vivos. O caos está instalado e os recursos são poucos.

O jogador irá mergulhar nas profundezas da Von Braun e descobrir que o medo é muito mais que físico, à medida que vai descobrindo uma atmosfera e ambiente cada vez mais denso e mais aterrorizante.

Mas, vai também descobrindo muitas histórias. Histórias essas que lhe vão ser úteis para descortinar o que se passou realmente a bordo da Von Braun.

System Shock 2 foi o colonizador de um género que nos tem trazido muitos e bons jogos desde então. Todo o ambiente claustrofóbico e de terror iminente, sob uma perspectiva de shooter na primeira pessoa, é um dos géneros de jogos mais apreciados e, certamente o irá continuar a ser.

2025 será o ano do regresso de um ícone com, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.