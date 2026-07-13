Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher, o terror inspirado nos clássicos dos Anos 80

Os estúdios JanduSoft, sediados em Barcelona, anunciaram recentemente o seu próximo titulo, Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher. Trata-se de uma nova experiência de terror inspirada nos clássicos slasher dos Anos 80. Venham ver mais...

A JanduSoft anunciou com entusiasmo uma nova incursão no género do terror, em parceria com o criador espanhol Carlos Azuaga, que passa oficialmente a integrar a família JanduSoft. Fruto desta parceria nasce Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher, o primeiro capítulo de uma nova série inspirada nos icónicos filmes slasher da década de 1980. O jogo será lançado no próximo dia 6 de agosto para PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X.

Em Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher, os jogadores assumem o papel de um escritor em busca de inspiração. Mas, aquilo que começa como um tranquilo e pacifico retiro numa cabana isolada nas montanhas, transforma-se rapidamente num pesadelo, com a passagem de uma brutal tempestade.

A serenidade é interrompida por uma forte batida à porta. Ao espreitar pela janela, surge uma figura imóvel sob a chuva. O rosto está escondido por uma máscara e, na mão, segura um enorme machado. Nesse instante, torna-se evidente uma aterradora certeza: ele veio atrás do nosso escritor.

Em Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher, a sobrevivência depende principalmente da capacidade do jogador de permanecer escondido. O assassino reage a qualquer som, fonte de luz ou movimento, criando uma intensa experiência de pressão psicológica onde cada encontro ou quase encontro transformam-se em verdadeiros jogos do gato e do rato.

A atmosfera do jogo caracteriza-se por ser sombria, opressiva e repleta de tensão, prestando clara homenagem aos inesquecíveis clássicos de terror em VHS (muitos dos leitores provavelmente nem sabem o que são os VHS?) dos anos 80, recriando fielmente a atmosfera de um género que marcou e assustou toda uma geração.

Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher será lançado a 6 de agosto para PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X.