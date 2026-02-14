Steam permitirá adicionar o desempenho e especificações do PC às análises de jogos

A Steam está a testar uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores incluírem detalhes sobre o seu hardware e dados de desempenho diretamente nas avaliações da loja. Esta iniciativa poderá ajudar os compradores a compreenderem como um determinado título se comporta em configurações semelhantes às suas.

Integração de especificações técnicas nas análises

De acordo com as notas de atualização da versão beta do cliente Steam, lançada a 12 de fevereiro, os jogadores já podem optar por incluir automaticamente as especificações do seu computador nas análises de jogos. Além disso, a plataforma passará a permitir o fornecimento de dados anónimos sobre os FPS.

Embora estas ferramentas ainda se encontrem numa fase preliminar de desenvolvimento, o objetivo a longo prazo é oferecer métricas de desempenho que sirvam de guia para a comunidade.

Nesta fase inicial, a funcionalidade ainda apresenta algumas arestas por polir. Foram reportados problemas em que o sistema não consegue distinguir se a análise está a ser escrita através do cliente Steam ou de um browser web. Adicionalmente, o inspetor de hardware pode, ocasionalmente, identificar a placa gráfica integrada do processador em vez da placa gráfica dedicada.

Uma vez resolvidos estes erros, a adição destes dados tornará as avaliações muito mais informativas e transparentes. Por exemplo, perante críticas que mencionam problemas de fluidez, tanto os programadores como os potenciais compradores poderão verificar se as queixas estão relacionadas com componentes específicos ou configurações de sistema particulares.

O foco no SteamOS e o futuro do ecossistema

A Valve esclareceu que os dados de desempenho recolhidos não estarão associados a contas individuais, sendo apenas vinculados às características técnicas do equipamento. Inicialmente, o foco da empresa será a recolha de informação em dispositivos que corram o SteamOS, o que sugere um esforço para monitorizar o comportamento dos jogos na Steam Deck e em futuras máquinas da marca.

Contudo, é provável que a funcionalidade ganhe uma relevância ainda maior nos sistemas Windows, dada a sua predominância.

Considerando que o Inquérito de Hardware da Steam é já uma das referências mais citadas na indústria para compreender as tendências de mercado, a criação de uma base de dados de desempenho à escala global poderá transformar-se num recurso essencial para otimizar a experiência de jogo em todo o mundo.

