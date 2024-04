Dica: há uma linha no iPhone que o ajuda a ter fotografias alinhadas

Os sistemas operativos móveis oferecem hoje diversas funcionalidades que facilitam a ação dos utilizadores. No que diz respeito às câmaras, a tecnologia hoje disponível permite "tirar" fotos como um PRO. Sabia que é possível ter uma linha para alinhar fotografias?

Os iPhones têm uma qualidade muito interessante no que diz respeito a fotografia e vídeo. No entanto, para auxiliar os utilizadores, o iOS oferece também um conjunto de ferramentas que pode facilmente usar. Para ativar tais funcionalidades basta que entre nas Definições > Câmara e depois Composição. Aí encontrará as ferramentas que pode ativar.

Ativando, por exemplo, o alinhamento horizontal, o utilizador passa a ter no ecrã uma linha que serve de nível para as suas fotos. Desta forma já não pode haver desculpa para as suas fotografias ficarem desalinhadas/tortas. Pode ainda ativar a grelha, que permite "enquadrar" no ecrã o cenário ou ativar a opção para ver a área fora da moldura.

As funções são várias, só tem de escolher as que o podem ajudar a conseguir fotografias ainda melhores. Esperamos que tenham gostado destas dicas e se conhecerem outras, partilhem nos comentários.