Precisa de um novo computador para o próximo ano letivo? Conheça o potente Ninkear A16 Pro

Embora os computadores não tenham evoluído muito nos últimos anos, até porque qualquer computador mediano é capaz de fazer dignamente a grande maioria das tarefas, a verdade é que quando é preciso muito poder de processamento, poucos o conseguem. O novo Ninkear A16 Pro aceita o desafio e tem muito para oferecer.

O novo computador portátil Ninkear A16 Pro apresenta-se como uma solução adequada a tarefas muito pesadas e, principalmente, para utilizadores exigentes em qualidade de imagem e de construção.

As principais características do Ninkear A16 Pro

O Ninkear A16 Pro vem equipado com capacidades na mais recente tecnologia do mercado, a Inteligência Artificial. Assim, traz um chip AI, como parte integrante do poderoso CPU AMD Ryzen 8845HS (4 nm), com 8 núcleos, 16 threads e uma velocidade de relógio até 5,1 GHz.

O processamento gráfico fica a cargo do GPU AMD Radeon 780M, que apresenta as suas renderizações num ecrã IPS de 16", com resolução 2.5K (2560x1600 px), taxa de atualização de 120 Hz e tempo de resposta de 3 ms. Tem gama alargada de cores 100%sRGB e brilho de 350 NITS e o ecrã abre até 180º, que pode ser útil em algumas situações.

Traz 32 GB de RAM DDR5 e 1 TB de armazenamento interno SSD PCIe NVMe.

Quanto a comunicação sem fios, tem WiFi 6 ax, com largura de banda máxima de 1,2 Gbps. Tem bluetooth na versão 5.2.

A bateria tem uma capacidade de 80,08 Wh, conseguindo assim uma autonomia para um dia inteiro de utilização moderada (cerca de 10 horas). No carregamento, consegue fazê-lo com uma potência de 100 W (PD2.0), atingindo a carga máxima em cerca de 1 hora.

Em termos de estrutura, tem heatpipes duplos em cobre para assegurar boa eficiência no arrefecimento, e duas ventoinhas para garantir estabilidade e uma correta circulação de ar. Por ser de 16", tem espaço para um teclado completo retroiluminado, onde é incluído o number pad. Já ao nível de portas, tem 2x USB 3.0 (que ainda são tão úteis), 2x USB Tipo-C, 1x HDMI e jack 3,5mm para headset. Pesa 1,8 kg.

Traz licença do Windows 11, e como oferta inclui um rato com fios, autocolantes para teclado (onde está incluído o PT-PT), e se for um dos 20 primeiros clientes poderá ganhar um suporte Ninkear 3, no valor de 29€.

O novo Ninkear A16 Pro está disponível em promoção de lançamento, por apenas 779€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNNIKA16P. O envio é gratuito, com entrega rápida a partir de armazém europeu.

Ninkear A16 Pro