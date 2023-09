Coreia é líder mundial no fabrico de robôs, à frente de EUA e China

A utilização de robôs é uma indicação de prosperidade e crescimento económico em todo o mundo. O rácio de robôs industriais em relação aos trabalhadores da indústria transformadora é uma das abordagens mais frequentemente utilizadas para avaliar as taxas de adoção de robôs. Num relatório, vemos que a Coreia lidera, à frente de EUA e China.

A Federação Internacional de Robótica (IFR) publica estatísticas sobre a utilização de robôs na indústria transformadora a nível mundial. Os seus dados mais recentes são de 2021 e mostram que a Coreia lidera em termos de utilização de robôs na indústria transformadora.

A Coreia em primeiro lugar

A Coreia do Sul tem 1000 robôs por cada 10 000 trabalhadores no setor da indústria transformadora. Singapura ficou em segundo lugar, com 670. A China ficou em quinto lugar, com 322 robôs por cada 10 000 trabalhadores, em comparação com os 274 dos EUA, que ficaram em sétimo lugar.

O relatório não especificou se se tratava da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul, mas esta última tem sido muito ativa no desenvolvimento de robótica através de uma série de iniciativas.

A nação é um produtor significativo de robôs industriais utilizados numa variedade de indústrias transformadoras, incluindo a produção de maquinaria, eletrónica e automóveis. As principais empresas sul-coreanas neste setor incluem a LS Mtron, a Doosan Robotics e a Hyundai Robotics.

Para aumentar a produtividade e a eficiência das operações de fabrico, estas empresas produzem uma grande variedade de robôs industriais, tais como braços robóticos e sistemas de automação.

Os fabricantes sul-coreanos também têm estado na vanguarda do desenvolvimento de robôs colaborativos. Os "cobots" destinam-se a trabalhar de forma segura e eficiente ao lado dos seres humanos e empresas sul-coreanas como a Hanwha Robotics e a Techman Robot têm-se dedicado ao fabrico deste tipo de máquinas.

Além disso, através de financiamento, bolsas de investigação e incentivos às atividades de investigação e desenvolvimento, o governo sul-coreano contribuiu significativamente para promover a indústria de fabrico de robótica, aumentando a concorrência e incentivando o desenvolvimento do setor.

Por último, as universidades e os centros de investigação da Coreia do Sul estão ativamente empenhados na investigação e desenvolvimento da robótica, fazendo avançar a tecnologia a um ritmo impressionante. Para promover a inovação e desenvolver novas soluções de robótica, vários destes institutos estabelecem parcerias com o setor comercial.

Um exportador importante

Isto resultou num mercado vibrante e próspero em que os fabricantes de robôs da Coreia do Sul vendem os seus produtos a nível internacional. Como resultado do elevado calibre e fiabilidade dos seus produtos, a Coreia do Sul é um exportador significativo na indústria da robótica.

É crucial ter em mente que, à medida que novas empresas surgem e as existentes expandem as suas linhas de produtos, a paisagem do setor de fabrico de robótica pode mudar ao longo do tempo. De acordo com o IFR, a China estava a ultrapassar a Coreia em termos de nova adoção de robôs.

A organização calculou a taxa de adoção real de robôs como uma percentagem da taxa de adoção esperada e descobriu que a China estava a 850%, enquanto a Coreia estava apenas a 450%. Quer isto dizer que a China poderá em breve ultrapassar a nação líder?

