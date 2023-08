Quero um iPhone. Espero pelo 15 ou compro hoje o 14?

Nesta altura há pessoas que investem em determinados equipamentos. Altura de férias, mais tempo e eventualmente mais dinheiro. Se o caso for da escolha de um iPhone 14 ou esperar pelo iPhone 15, passará por algumas decisões. Vamos explicar o que poderá pesar na sua escolha.

A Apple irá dentro de um mês e pouco apresentar ao mundo a nova série do iPhone 15. À imagem do passado, teremos pelo menos 4 versões, o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o Pro Max. Estes terão evoluções no hardware, como alguns rumores já alinhavaram, e acrescentarão mais tecnologia.

A questão aqui em cima da mesa de muitas pessoas é se o que vem, vale a pena face ao que existe. E é isso que vamos tentar perceber.

O Preço

O preço é sempre o primeiro ponto em cima da mesa de discussão. Tendo em conta a política da Apple dos últimos anos, a empresa irá lançar o iPhone nos EUA pelo mesmo preço do ano anterior, levando depois a ajustar em baixa do preço dos modelos mais antigos, que ainda ficarão disponíveis para compra.

Como tal, olhando para estas imagens, que são parte da apresentação dos últimos 4 grandes lançamentos, poderemos cogitar que o iPhone 15 custará:

iPhone 15 - desde 799 dólares (em Portugal desde 1.039 euros)

- desde 799 dólares (em Portugal desde 1.039 euros) iPhone 15 Pro - desde 999 dólares (em Portugal desde 1.340 euros)

Como também podemos ver, os preços dos novos equipamentos atiraram o preço dos modelos anterior 100 dólares para baixo. O que poderá acontecer já com os modelos do iPhone 14 após a saída do iPhone 15.

Em resumo: se comprar agora o iPhone 14, irá pagar 1.039 euros. Depois de sair o iPhone 15, o preço poderá cair para os 939 euros.

Evolução tecnológica

Aqui a escolha dependerá muito do tipo de utilização que o utilizador dará ao equipamento. Isto porque o iPhone 14, em toda a sua série, já vem equipado com tecnologias de ponta, entre elas um SoC A15 Bionic (A156 Bionic na versão Pro), SOS emergência via satélite, deteção de acidente, bateria de maior autonomia, Modo Ação para estabilizar filmagens em movimento e, na versão Pro, Ecrã Super Retina XDR, Tecnologia ProMotion, assim como Ecrã Sempre ligado.

Algumas destas funcionalidades que no iPhone 14 apenas estão disponíveis na versão Pro, passarão, segundo os rumores, a estar disponíveis em todas as versões do iPhone 15.

No iPhone 15, além destas tecnologias, fala-se que os modelos Pro irão receber o novo SoC, o A17 fabricado com tecnologia de 3 nanómetros. Melhor desempenho, com baixo consumo de energia.

Fala-se também na nova porta USB-C, o que significa que o iPhone 15 será mais fácil de carregar com praticamente qualquer carregador. Além disso, as velocidades de ligação com o USB-C as velocidades de transferências serão significativamente mais rápidas do que a porta Lightning que está a substituir.

Em termos de ecrã, os rumores referem um novo processo de fabrico que trará maior eficiência energética, sem trazer mais píxeis ou um painel maior. Este novo processo reduzirá o tamanho da borda ao redor do ecrã para 1,5 milímetros (de cerca de 2,2 milímetros nos iPhones atuais). O LIPO foi usado pela primeira vez no Apple Watch Series 7 para tornar as bordas deste dispositivo mais finas e aumentar o tamanho do ecrã.

Informações recentes sugerem que a Dynamic Island, que estreou nos modelos iPhone 14 Pro do ano passado, será democratizada em toda a linha do iPhone 15. Isto trará a evolução que já conhecemos nalgumas aplicações que mostram informação "ao vivo".

Quanto às câmaras, naturalmente, um novo ano traz novas possibilidades fotográficas para a câmara do iPhone, e é provável que o iPhone 15 Pro receba as maiores atualizações com um sistema de câmara periscópio que permite zoom ótico de até 10x.

Também é provável que a câmara do iPhone 15 inclua um novo sensor (rumores referem que é produzido pela Sony). Isso fará com que cada píxel tenha o dobro da saturação, melhorando consideravelmente a subexposição e a superexposição.

Design

Bom, aqui não se esperam grandes mexidas. Este chassi, que foi apresentado com o iPhone 12, irá certamente manter-se. Fala-se, na esfera do rumor, que a Apple poderá deixar o fabrico do iPhone em aço inoxidável para apostar no titânio. Contudo, não será uma alteração muito viável para este próximo iPhone. Eventualmente num futuro modelo.

Além do referido anteriormente, poderemos sim esperar mais cores. Os rumores já falaram num novo verde e um vermelho mais escuro, além das que já estão na linha do iPhone 14.

Também não parece viável para o iPhone deste ano a alteração relacionada com os botões. Um rumor lançado há alguns meses referia uma possível alteração no desenho dos mesmo, mas pouco tempo depois essa eventual alteração parece ter caído por terra.

Software

Em termos de software, a Apple irá lançar o iOS 17 que suporta igualmente o iPhone 14. Nesta versão do sistema operativo ficam de fora o iPhone 8, iPhone X e todos os anteriores. Portanto, aqui neste ponto é completamente transparente para a escolha do utilizador, pelo menos no que toca aos próximos 6 a 7 anos.

Também ainda citando rumores, a Apple poderá trazer no iPhone 15 Pro e Por Max novo tipo de comunicações por satélite. Isto porque a empresa tem feito investimento em parceria com a GlobalStar no melhoramento da rede de satélites. Uma nova patente concedida à Apple indicia que a empresa de Cupertino pretende e terá já meios para expandir as comunicações via satélite para lá do uso de emergência.

Em resumo...

Se a ideia é ter já um iPhone, o 14 está aí, pronto a chegar a sua casa. Não lhe faltam as mais modernas tecnologias e seguramente que estará bem equipado. Claro, para quem quer as últimas da Apple, com o mais moderno hardware do mercado, então o iPhone 15, nas suas várias versões, está à distância de algumas semanas.

Quanto ao preço, poupará uns euros se comprar o iPhone 14 depois do iPhone 15 chegar às prateleiras, isso também pode ser uma boa opção.