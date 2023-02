iPhone 15 poderá ser lançado com cores mais marcantes

São muitos os rumores que correm à volta de um dos futuros smartphones mais desejado pelos consumidores, principalmente pelos fãs da Apple. O iPhone 15, nas suas diferentes versões, poderá estar disponível em cores mais ousadas e marcantes.

As fabricantes de smartphones têm sempre em consideração a criação e lançamento de modelos com cores que se distinguem. Primeiro para marcar uma nova era e depois, claro, para cativar principalmente os consumidores mais ousados.

Com o iPhone 14, na linha base, além das cores básicas, a Apple lançou um modelo em lilás e outro em azul, ambas cores claras e mais discretas. Já a versão Pro tinha o modelo roxo escuro. Então e o que esperar para as versões deste ano?

iPhone 15 com cores mais ousadas

As cores exclusivas do iPhone 15 serão mais ousadas e marcantes que na versão 14, segundo os rumores lançados pelo 9to5Mac, que cita "uma fonte não identificada".

A linha Pro contará então com uma cor vermelho escuro que se aproxima do bordô. Segundo a descrição, o código de cor hexadecimal de #410D0D.

Já os modelos iPhone 15 e 15 Plus deverão receber cores vivas, ao contrário do que aconteceu no ano passado, ainda que se mantenham os tons de rosa e azul. Neste caso, o rosa passa para um tom mais profundo, descrito como "telemagenta" que de certa forma vai entrar nos tons da cor do ano definida pela Pantone. Tem o código de cor hexadecimal #CE3C6C.

O azul escolhido é descrito como "picton blue" com o código hexadecimal #4DB1E2.

A fonte que partilhou estas cores deixa a advertência que de poderão ser apenas cores em teste e que poderão ser ajustadas até à altura do lançamento que deverá acontecer em setembro. A fase de testes de produção para validação de engenharia do iPhone 15 deverá iniciar em março.