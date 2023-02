Combustiveis: Gasolina e Gasóleo baixam segunda-feira! Saiba quanto…

Se estava à espera de notícias sobre os combustíveis, desta vez as notícias são melhores que a semana passada. O preço da gasolina e gasóleo vão baixar já na próxima semana, por isso é melhor esperar até segunda-feira para atestar os depósitos dos veículos.

Combustíveis: Gasóleo baixa 2,5 cêntimos e gasolina 1 cêntimo

O preço dos combustíveis vai voltar a registar uma ligeira descida. De acordo com as últimas informações, o gasóleo deverá descer 2,5 cêntimos no preço e a gasolina 1 cêntimo.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) revelam que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,540 euros por litro. Já a gasolina simples 95 tem um custo de 1,674 euros por litro. O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 11ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia. Já o gasóleo encontra-se na 5ª posição entre as mais baratas do ranking europeu.

Segundo dados europeus, tanto o preço do gasóleo como da gasolina 95 em Portugal estão abaixo da média europeia, estabelecida em 1,713 e 1,727 euros, respetivamente.

Como é normal, o preço dos postos junto aos hipermercados deverá ser mais barato. O preço depende também da localização dos postos de abastecimento.

Preços dos combustíveis online por posto

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Este portal tem dados caracterizadores dos postos de abastecimento de combustíveis localizados no território continental de Portugal, para o consumo público e cooperativo, cuja responsabilidade pelo cumprimento é dos titulares das respetivas licenças de exploração.