Quando marca uma viagem, sabe qual a melhor hora para apanhar o voo?

Na hora de viajar, as dicas para cortar nas despesas são sempre bem-vindas, bem como outras que possam melhorar a experiência, no geral. Assim sendo, damos-lhe algumas dicas que apontam a melhor altura do dia para apanhar um voo.

Pode parecer um tanto inconveniente e até aborrecido, mas vamos mostrar-lhe algumas razões que mostram que a melhor hora para chegar ao aeroporto e apanhar um voo é algures pelo nascer do Sol.

Em primeiro lugar, claro, o preço! Além dos dias da semana em que os voos são, estrategicamente, mais baratos, há também horas específicas. Ora, se as companhias sabem que haverá mais interesse em voos que ocorram durante o final da manhã e a tarde, a estratégia passa por , de acordo com a Alternative Airlines, garantir uma oferta mais barata para os voos programados para as primeiras horas da manhã. A par disso, as horas que se preveem ser de maior movimento, não costumam garantir tantos descontos.

Tendo em conta o maior interesse pelos voos do dia, paralelamente ao preço, os viajantes que optem por voos matutinos deverão encontrar um aeroporto mais calmo e, consequentemente, com menos filas quer para despachar malas, quer para passar pela segurança.

Depois, o facto de não haver muitos voos a acontecer durante a noite permite que as companhias aéreas tenham algum tempo entre o último voo e o primeiro, diminuindo a probabilidade de os passageiros da manhã serem afetados por atrasos. Seguindo o mesmo raciocínio, caso o voo seja cancelado, os passageiros têm uma lista de alternativas disponível para o resto do dia.

Os voos matinais são muito menos suscetíveis de serem cancelados ou atrasados do que os que ocorrem mais tarde no dia.

Partilhou Phil Dengler, cofundador do Vacationer, segundo o LifeHacker, explicando que os voos do dia dependem dos voos matinais, pelo que são mais suscetíveis de serem alterados por questões operacionais ou de manutenção.

A mesma fonte recorda que, de acordo com o National Weather Service e a National Oceanic and Atmospheric Administration, dos Estados Unidos da América, a turbulência é, geralmente, causada pelo movimento do ar por convecção. Uma vez que este movimento acontece quando as temperaturas na Terra aquecem, à tarde, os voos matutinos encontrarão condições mais frias, diminuindo, consequentemente, a probabilidade de turbulência.

Embora não haja dados a comprovar, é possível que os passageiros da manhã encontrem uma tripulação menos desgastada e mais fresca e disponível para as questões e problemas que possam surgir. Além disso, por se tratarem, habitualmente, das primeiras viagens do dia, o avião poderá estar em melhores condições de higiene.

Portanto, voar cedo pode ser, principalmente, menos stressante, pelos atrasos, cancelamentos e outros imprevistos que serão, à partida, evitados, pela turbulência que preferimos não conhecer, e pela (quase) garantida boa disposição daqueles que vão voar connosco.