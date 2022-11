UE vai dizer adeus ao “modo avião”

Aquando de um voo, solicita-se, antes mesmo do início da viagem, que os passageiros garantam que os telemóveis estão desligados ou no “modo avião”. Depois de alguns anos, a União Europeia (UE) decidiu que vai acabar com esta exigência.

A decisão foi tomada no passado dia 26 de novembro.

Nos anos 90, argumentou-se que as tecnologias de transmissão de sinais e de radiofrequência podiam afetar as comunicações dos pilotos, com pequenas interferências e barulhos. Por isso, tornou-se obrigatório viajar com os telemóveis offline. Portanto, o “modo avião” surgiu para facilitar as comunicações entre a tripulação e os controladores de voo, sem que, para isso, fosse necessário desligar completamente os dispositivos.

Com o passar do tempo, algumas companhias aéreas, como a Ibéria e a Norwegian, continuaram a exigir a utilização do “modo avião”, mas começaram a permitir que os passageiros se conectassem à rede Wi-Fi do próprio avião.

Fim do “modo avião”

No dia 26 de novembro, a UE anunciou que começará a ser possível viajar sem a obrigatoriedade do “modo avião”.

Eventualmente, as companhias aéreas vão começar a garantir ligação às redes 5G dentro dos seus aviões, à medida que a CE for atualizando a decisão de implementação a bordo de aviões. Ora, uma vez que os passageiros precisam de estar com o telemóvel em modo de rede, para que possam conectar-se, o “modo avião” torna-se inútil.

Desde 2008, a Comissão Europeia tem reservado determinadas frequências para comunicações móveis em aeronaves, utilizando dispositivos especiais equipados com "pico-células", que permitem ligações entre a aeronave e as redes de satélite. Por isso, torna-se relativamente simples oferecer 5G num avião. Além disso, em termos de preço dos voos, oferecer um serviço de conectividade 5G é uma grande porta para receitas adicionais.

Agora, com a decisão da UE e a prova de que o “modo avião” não é necessário, cabe às companhias aéreas manter, ou não, a sua obrigatoriedade.

