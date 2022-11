Piloto de avião avista “luzes não identificadas” durante voo em Porto Alegre (vídeo)

Os pilotos de avião relatam frequentemente avistamentos para que possam ser identificados e ser determinada a sua origem. Este caso aconteceu na noite do passado sábado, dia 5 de novembro, onde um piloto da companhia aérea LATAM Airlines Brasil reportou um evento com luzes bem por cima da cidade de Porto Alegre. O relato foi acompanhado também por outros testemunhos de outros pilotos e de imagens captadas em vídeo.

As câmaras captaram luzes com movimentos aleatórios sobrevoando a capital do estado de Rio Grande do Sul. Estes avistamentos podem ter origem na flexão de luz entre as nuvens que deu origem a luzes fortes, intermitentes que os pilotos viram.

Imagens estranhas, mas que podem ser "terráqueas"

Segundo o portal de informação G1, as luzes não identificadas vistas no céu de Porto Alegre na noite de sexta-feira para sábado despertaram curiosidade e levantaram algumas dúvidas. Conforme pode ser visto e ouvido no vídeo registado pela torre de controlo do Aeroporto Salgado Filho, o piloto do voo 3406, da LATAM, que descolou de Guarulhos (SP) com destino a Porto Alegre, pergunta, por volta das 23h de sábado, à controladora de tráfego:

Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na posição de 10 para 11 horas, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul?

A controladora diz que não recebeu nenhum "reporte", termo usado na avaliação para relatos de eventos de segurança operacional. Contudo, o piloto prossegue:

Tem umas luzes. Por vezes, elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três.

No momento, após a controladora ter registado mais informações, o diálogo termina. No entanto, apesar de a controladora não ter qualquer notificação de outros pilotos, a verdade é que este "reporte" foi uma oportunidade e para outros relatarem que afinal também tinham visto tais luzes.

Pilotos estavam com receio de notificar... para não serem chamados de loucos

Depois da informação começar a circular, outros pilotos contaram o que viram. Assim, no total, entre 22h50 e 23h10, quatro voos comunicaram à Torre de Tráfego terem percebido luzes estranhas no céu: o 4248, o 3140 e o 4407, além do 3406, das companhias Azul e LATAM. Em todos os casos, as luzes acendiam, moviam-se e apagavam, mas não prejudicavam o tráfego.

Mas serão OVNIs ou há uma explicação lógica para as luzes?

Segundo as informações recolhidas pelo G1 junto do Observatório Espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, cidade distante cerca de 80 quilómetros da Capital, foi revelado que de facto, na noite de sábado, houve algo estranho.

Encontrei algo na direção da Lagoa dos Patos, às 23h22min, não identificado mesmo. Atribuo à reflexão difusa de luz entre nuvens em direção a Porto Alegre, que pode ser gerada por holofote de luz ou até algum objeto. Não é incomum.

Disse o responsável pelo espaço, Carlos Jung, que também é diretor da Região Sul da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon).

As luzes de sexta foram vistas pela equipa do voo 4248, da Azul, que partiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre, por volta das 23h. Piloto e comissário teriam visto as luzes a movimentarem-se na direção à Lagoa dos Patos, mesmo local onde foram vistas as luzes de sábado.

Questionada sobre o assunto, a Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Salgado Filho, respondeu que não registou nada a respeito. As companhias aéreas também não notificaram a Fraport sobre as luzes.

O caso continua a ser acompanhado, mas poderá ser de facto um evento de luzes que ultrapassa as nuvens e promove algo diferente, que visto da perspetiva dos pilotos pode ter relevância e não ser nada "tão normal assim".