Blackjack: 5 curiosidades a não perder deste jogo

Quando o tema é Blackjack, o assunto é falar de um jogo mundialmente popular nos jogos de casino. Uma modalidade com tradição, história e em muitos aspetos fascinante, e que ao longo da história, tem acumulado milhões de jogadores de todos os continentes.

Além disso, é também um jogo que traz consigo inúmeras curiosidades que, em muitos casos, passam despercebidas até mesmo para quem é fã. Dito isto, chegou a hora de tirar notas.

5 curiosidades que fazem do Blackjack um jogo de eleição

1. Origem

Segundo os historiadores, a principal obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, escrita no século XVII, tem a mais antiga referência histórica conhecida ao Blackjack. No entanto, os baralhos não tinham o mesmo design e o conceito de jogo ainda estava longe do atual.

No entanto, foi em França que a versão mais aproximada da atual era desenvolvida. Denominado como “Vingt-et-un”, este era muito popular na época e serviu de rampa de lançamento para a variante atual.

A título de curiosidade, acredita-se que era um dos jogos preferidos de Napoleão Bonaparte.

2. Um jogo matemático

No Blackjack, o valor da mão de cada jogador é constantemente avaliado através da utilização de cálculos. Devido à sua essência, por ser um jogo de números, um grande número de jogadores proficientes em matemática tentam conceber táticas únicas e estimar as cartas dadas em cada ronda.

Por outro lado, devido à abundância de números envolvidos, é simples compilar algumas estatísticas e compreender o fluxo global do jogo. Isto quer dizer que passa muito por estatística e probabilidade, juntamente com destreza mental.

3. A primeira estratégia

No ano de 1953, quatro americanos, Roger Baldwin, Wilbert Cantey, Herbert Maisel, e James McDermott, decidiram usar o seu tempo livre para melhorar as suas capacidades jogando blackjack. Como matemáticos, sempre tiveram um fascínio pelas ligações da modalidade à área.

O resultado? Em 1956, apresentaram as suas descobertas ao público num artigo intitulado "A estratégia ideal do Blackjack". No ano seguinte, publicaram um livro, "Jogar Blackjack para Ganhar", no qual apresentaram a primeira técnica para a modalidade.

4. Blackjack online

Por ser um dos jogos de casino mais populares, com a transação para as plataformas digitais, era expectável que o Blackjack online começasse a desafiar o domínio do tradicional com novas animações e opções de jogo.

A verdade é que se tornou um dos jogos mais populares dos casinos online. Sendo que, é também das modalidades que mais promove a equidade e segurança para os utilizadores. A fiabilidade da programação, assim como os algoritmos, são responsáveis por trazer esta igualdade tanto para o utilizador como para o casino.

No fundo, os casinos procuram essencialmente tornar a modalidade desafiante, assim como oferecer um ambiente seguro aos utilizadores.

Seja em consolas, navegadores ou smartphones, o Blackjack online ganhou definitivamente o seu espaço.

5. O croupier que deu cartas durante 51 horas seguidas

É verdade. Está registado no Livro dos Recordes do Guinness! A proeza foi realizada pelo croupier Stephen de Raffaele, que trabalha num casino em Malta.

Stephen detém o recorde da maior tiragem contínua de cartas de Blackjack. O recorde em si, foi alcançado de 24 a 27 de agosto de 2001, por um total de 51 horas e 33 minutos. Além disso, Stephen fez pausas de apenas quinze minutos a cada oito horas, o que lhe permitiu alcançar com sucesso o seu objetivo pessoal de estabelecer um recorde que seria incluído no Livro Guinness dos Recordes do Mundo.

Com efeito, são este tipo de curiosidades que trazem ainda mais magia ao Blackjack, assim como mostram que, seja qual for o tema, são as suas curiosidades que o tornam ainda mais rico. Antes de terminar esta leitura, uma sugestão de cinema, o filme “21”. Uma produção de 2008, que retrata a aventura de uma equipa do MIT num torneio de Blackjack. Este filme baseia-se em factos reais e explica a modalidade integralmente.