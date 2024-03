Tempo estranho? Poeiras vindas do norte de África atravessam Portugal

O céu acordou alaranjado e o ambiente abafado. Mais uma vez, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou para as poeiras vindas do norte de África.

A DGS alertou esta quinta-feira para uma massa proveniente do norte de África com poeiras em suspensão. A entidade nacional apela a que a população se proteja da situação de fraca qualidade do ar.

Num comunicado divulgado pela imprensa, no final da tarde de ontem (21), a DGS explicou que uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, a transportar poeiras em suspensão, estava prevista atravessar Portugal Continental durante o dia de hoje (sexta-feira, 22) e amanhã (sábado, 23).

Devido a isto, a DGS partilhou prever "a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afetando, nomeadamente, as regiões do Alentejo e Algarve e o interior da região centro".

Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações.

Com as poeiras em suspensão, a DGS recomenda que a população não faça esforços prolongados, limite a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e produtos irritantes.

Além disto, os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos ou pessoas com problemas respiratórios crónicos e foro vascular, "devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão oscilar entre os 30 °C em Braga e os 22 °C em Viseu. Já as mínimas vão variar entre os 17 °C no Porto e em Santarém, e os 9 °C em Bragança e na Guarda.

O céu deverá estar geralmente pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na região Sul.