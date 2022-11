Queda descontrolada de foguetão chinês na rota da península ibérica, com voos suspensos

As notícias de foguetões chineses que caem na Terra de forma descontrolada não são propriamente uma novidade. Uma vez mais, um Longa Marcha 5B lançado na passada segunda-feira para deixar o último módulo da estação espacial chinesa, está a dirigir-se para Terra com uma trajetória que atravessa a Península Ibérica.

Em Espanha, o espaço aéreo esteve fechado, com a suspensão de muitos voos.

Segundo o jornal El Mundo, que cita o Eurocontrol, o espaço aéreo espanhol está na trajetória do foguetão, tal como o norte de Portugal. As previsões é que venha a cair no meio do Pacífico, sem que sejam provocados estragos em Terra ou sem que sejam colocadas em causa vidas humanas.

A conta de Twitter Controladores Aéreos de Espanha refere que foi estabelecida "a Taxa Zero em determinadas áreas do espaço aéreo espanhol, o que poderá afetar o tráfego aéreo na forma de atrasos no terreno e desvios de rotas" mesmo de aviões já no ar.

Longa Marcha 5B Y4 com o seu trabalho concluído

O Longa Marcha 5B Y4 - ou Changzheng 5 - foi lançado no início da semana para o espaço com o Mengtian a bordo. O Mengtian, que significa “Sonho Celestial”, junta-se ao Wentian como o segundo módulo de laboratório para a estação, coletivamente conhecida como Tiangong, ou “Palácio Celestial”. Ambos estão ligados ao módulo central, designado Tianhe, onde a tripulação vive e trabalha.

Depois do seu trabalho terminado, o destino é a Terra, pelo que toda a vigilância é necessária.

Saiba mais sobre esta missão: