O Natal é uma época de grande consumo, mas podemos aproveitar para comprar presentes realmente úteis para todos. Optar por investir num bom eletrodoméstico, por exemplo, será uma opção que vai melhorar a qualidade de vida da família sem ficar com a sensação de que deitou dinheiro fora.

Hoje deixamos como sugestão dois robôs aspiradores e ainda um aspirador vertical... e outros modelos em promoção.

Robô aspirador Xiaomi Mi 2C

O Xiaomi Mi 2C é um robô aspirador que oferece 4 velocidades de aspiração com um poder de sucção máximo de 2200 Pa e o tanque de lixo tem uma capacidade enorme de 600 ml. Inclui também um pequeno tanque de água que liberta água em três níveis diferentes (escolhidos via app), onde se acopla uma mopa para a limpeza em simultâneo com a aspiração.

Tanto este modelo, quanto os anteriores, conta com um sistema avançado de sensores que evitam quedas e embates, fazendo já uma deteção também avançada das áreas de limpeza e de novos obstáculos.

O robô aspirador Xiaomi Mi 2C tem um preço de apenas 170,07€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HK2C. O envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

Proscenic M7 Pro

O Proscenic M7 Pro tem um poder de sucção de 2700 Pa. O tanque de lixo é de 600 ml sendo descarregado na base a cada aspiração e ainda existe um tanque de água de 110 ml. A sua autonomia é de 90 a 150 minutos, dependendo, claro, do poder de sucção utilizado.

A base de carregamento tem então um sistema de descarga do depósito de lixo do aspirador, diminuído assim a necessidade de limpeza do próprio aspirador, o que minimiza ainda mais o tempo que se gasta nas limpezas da casa.

Todo o controlo pode ser feito via app, sendo que além do mapeamento completo, ainda é possível fazê-lo por pisos.

O robô aspirador Proscenic M7 Pro tem um preço de 240,54€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto TECHHEKKA10, válido até ao final do ano. O envio é feito a partir de armazém europeu.

Aspirador vertical BOBOT DEEP 830

Os aspiradores verticais caíram em desuso, contudo agora estão no mercado com grande força. A verdade é que o facto de terem já bateria, serem relativamente leves e muito versáteis, faz deles escolhas excelentes para a limpeza de uma casa.

O modelo BOBOT DEEP 830 conjuga a aspiração com a limpeza com água, uma solução excelente para quem tem crianças pequenas e animais em casa. No painel tatil, o utilizador escolhe o modo de limpeza que quer utilizar e tem disponível um tanque de água de 750ml e um tanque de residuos de 450 ml. A base inclui ainda uma luz UV para uma estrelização das superfiecies.

O aspirador vertical BOBOT DEEP 830 custa apenas 95,63€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HKBB830. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

