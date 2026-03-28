PcComponentes: TVs Nilait 4K em campanha desde pouco mais de 200€!

A PcComponentes lançou uma campanha imperdível em televisões de marca própria, com excelente relação preço-qualidade. Mas atenção: é por tempo limitado!

A PcComponentes voltou a apostar forte na sua marca própria e está com uma campanha dedicada às TVs Nilait. Com preços bastante agressivos e uma oferta variada, esta pode ser uma excelente oportunidade para ter uma TV com boas características a baixo preço.

A gama Nilait inclui modelos para diferentes necessidades, desde soluções mais simples até opções já com características interessantes para consumo multimédia.

Entre as ofertas disponíveis, destacam-se:

TVs 32" HD com preços muito acessíveis

com preços muito acessíveis Modelos Full HD ideais para quartos ou espaços secundários

ideais para quartos ou espaços secundários TVs 4K Ultra HD em tamanhos de 50" e 55" com preços muito competitivos

em tamanhos de 50" e 55" com preços muito competitivos Versões mais completas com QLED e melhor qualidade de imagem

Além disso, vários modelos já incluem funcionalidades Smart TV com acesso direto a plataformas como Netflix e YouTube, tornando-as ideais para consumo de conteúdos online.

Apesar do preço reduzido, estas TVs oferecem um conjunto de características bastante equilibrado:

Sistema WebOS

Conectividade Wi-Fi e Bluetooth

Entradas HDMI e USB

Funcionalidades úteis para gaming casual, como VRR e ALLM (em modelos selecionados)

Para saber mais sobre esta super campanha, basta que aceda ao site da PcComponentes aqui e veja qual é a TV que melhor cumpre os seus requisitos e valor.

Campanha PcComponentes