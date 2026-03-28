PcComponentes: TVs Nilait 4K em campanha desde pouco mais de 200€!
A PcComponentes lançou uma campanha imperdível em televisões de marca própria, com excelente relação preço-qualidade. Mas atenção: é por tempo limitado!
A PcComponentes voltou a apostar forte na sua marca própria e está com uma campanha dedicada às TVs Nilait. Com preços bastante agressivos e uma oferta variada, esta pode ser uma excelente oportunidade para ter uma TV com boas características a baixo preço.
A gama Nilait inclui modelos para diferentes necessidades, desde soluções mais simples até opções já com características interessantes para consumo multimédia.
Entre as ofertas disponíveis, destacam-se:
- TVs 32" HD com preços muito acessíveis
- Modelos Full HD ideais para quartos ou espaços secundários
- TVs 4K Ultra HD em tamanhos de 50" e 55" com preços muito competitivos
- Versões mais completas com QLED e melhor qualidade de imagem
Além disso, vários modelos já incluem funcionalidades Smart TV com acesso direto a plataformas como Netflix e YouTube, tornando-as ideais para consumo de conteúdos online.
Apesar do preço reduzido, estas TVs oferecem um conjunto de características bastante equilibrado:
- Sistema WebOS
- Conectividade Wi-Fi e Bluetooth
- Entradas HDMI e USB
- Funcionalidades úteis para gaming casual, como VRR e ALLM (em modelos selecionados)
Para saber mais sobre esta super campanha, basta que aceda ao site da PcComponentes aqui e veja qual é a TV que melhor cumpre os seus requisitos e valor.