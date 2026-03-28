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Reino Unido quer limitar uso de ecrãs, e a Áustria quer proibir as redes sociais a menores

· Redes Sociais 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    28 de Março de 2026 às 20:47

    Vão ficar mais tempo à frente da TV que tambem tem adultos muito gananciosos que nos vendem porcaria já para não falar de terem transformado a TV num casino e antro de vulgaridade.

    Responder
  2. Max says:
    28 de Março de 2026 às 21:02

    Então:
    – a proibição atual, das próprias redes sociais é até aos 13 anos, mas ninguém verifica. Os países querem:
    – a Áustria quer proibir até aos 14 anos
    – a França é até aos 15
    – em Portugal é até aos 16 (mas também pode ser aos 14 ou 15).
    O que podem fazer as redes sociais? Esperar para ver em que param as modas.

    Responder
  3. ahahah says:
    28 de Março de 2026 às 21:27

    Democracia e liberdade… Dizem eles…

    Responder

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