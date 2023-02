Apple consegue garantir 100% da produção de chips de 3 nm pela TSMC

A Apple é uma das empresas que mais se destaca no mundo da tecnologia, especialmente no segmento dos smartphones. Mas, para continuar a manter o seu estatuto, a empresa de Cupertino tem que inovar e implementar as tecnologias mais avançadas nas novas gerações de produtos. Como tal, as últimas informações da indústria indicam que a marca da maçã já conseguiu garantir 100% da produção dos chips de 3 nm pela TSMC.

Apple garante 100% da produção de 3 nm da TSMC

A TSMC é a maior e mais inovadora fabricante de semicondutores da atualidade e fornece componentes para as mais poderosas marcas do mercado tecnológico. Entre elas está a Apple, uma das suas mais importantes clientes, que aposta na empresa taiwanesa para o fabrico dos chips mais avançados de forma a lançar equipamentos cada vez mais inovadores que se destaquem dos da concorrência.

E como este é um setor onde 'quem dorme, perde', a marca liderada por Tim Cook já está a preparar o terreno para a chegada do próximo iPhone 15 e da nova linha de computadores MacBook deste ano. Para isso, de modo a poder oferecer o máximo desempenho possível, a empresa necessita de incrementar a qualidade dos chips integrados nestes produtos e, portanto, as informações recentes indicam que a Apple já conseguiu garantir 100% da produção dos chips de 3 nm da TSMC.

Segundo um relatório do canal asiático DigiTimes, a marca da maçã já adquiriu 100% do fornecimento inicial do chip N3, cuja produção em massa pela TSMC foi iniciada no final do mês de dezembro de 2022. De acordo com as fontes, estima-se que a fabricante de Taiwan consiga atingir os 45.000 wafers produzidos no próximo mês de março.

Os chips fabricados num processo de fabrico de 3 nanómetros devem então vir integrados nos próximos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, através do SoC A17 Bionic. Atualmente, os modelos iPhone 14 Pro e Pro Max contam com o A16 Bionic com chips de 4 nm, também produzidos pela TSMC.

O DigiTimes acrescenta que a empresa de Cupertino tem ainda planos para lançar um novo MacBook Air no segundo semestre de 2023, também ele equipado com chips de 3 nm.

Portanto, a Apple será assim a primeira a lançar produtos com a litografia avançada de 3 nm, mas depois dela certamente que muitos se seguirão, pois este processo de fabrico já está destinado para as próximas gerações de produtos tecnológicos topo de gama.