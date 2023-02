Tecnológica portuguesa E-goi é premiada no maior portal de avaliações da América Latina

A E-goi foi destaque na última entrega de prémios de Selos Sazonais da B2B Stack – plataforma de avaliações de softwares e serviços B2B da América Latina. A empresa de automação de marketing lidera categorias como Ferramenta para E-commerce, Email Marketing, Software para SMS, Inbound Marketing e Automação de Marketing no B2B Stack.

A empresa de automação de marketing E-goi foi destaque na última atribuição dos Selos Sazonais da B2B Stack – plataforma de avaliações de softwares e serviços B2B da América Latina. Neste primeiro trimestre de 2023, a B2B Stack divulgou o ranking atualizado dos Selos Sazonais - Verão, baseados na avaliação dos clientes, que mencionam a tecnológica portuguesa em cinco categorias.

A E-goi foi destaque nas primeiras posições como referência em “Email Marketing”, “Software para SMS”, “Inbound Marketing” e “Automação de Marketing”. Já na categoria “Ferramentas para E-commerce”, a empresa portuguesa foi mencionada como Líder da Categoria, Líder da Satisfação e Líder de Popularidade.

Segundo o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana, os prémios recebidos refletem um trabalho estratégico de anos desenvolvido com foco no mercado latino.

Apostamos no Brasil e em outros países da América Latina para que empresas de todos os portes tenham acesso aos benefícios da plataforma E-goi. Temos um rigoroso protocolo de atendimento para garantir a satisfação dos nossos clientes, desde os planos gratuitos, até as soluções sob medida. Por isso, receber estes prémios mostra que estamos no caminho certo.