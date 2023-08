Agora que estamos no verão, é muito mais provável que oiçamos música no smartphone, seja na praia, a praticar desporto ou simplesmente a descansar. Assim, é natural que queiramos ter o melhor áudio para desfrutar ao máximo. No Android há uma opção escondida que poucos conhecem e que vai melhorar de imediato o áudio do seu smartphone. Saiba qual é e ative já!

Apesar de podermos (e devermos) ouvir música o ano todo, é no verão que aproveitamos ao máximo. A portabilidade de um smartphone permite isso e assim estamos constantemente com os headphones emparelhados ou ligados e a debitar o melhor som.

Como em quase tudo do Android, há sempre algo que pode ser afinado e dali retirarmos muito mais. No caso do áudio existe também estas pérolas escondidas, e que podemos aproveitar. A qualidade do som só pode melhorar e a diferença nota-se de imediato.

Para o conseguir, deve primeiro ter o Modo de Programador ativo. Já no passado explicámos como o conseguir, bastando por isso seguir as instruções apresentadas aqui. Para reverter, e porque há quem não queira ter esta porta aberta, o processo é simples e simples de seguir.

Com este modo ativo, bastará nas Definições encontrar onde ficou disponível. No caso de um smartphone Xiaomi está dentro da zona Definições adicionais. Em outras versões do Android estará em áreas similares, mas que pode rapidamente pesquisar dentro do sistema.

Dentro do Modo de Programador, deverá então encontrar a opção Utilizar áudio de alta qualidade. Esta deverá estar inativa, bastando por isso simplesmente mudar o interruptor. Esta opção está junto das restantes associadas ao áudio e ao Bluetooth. De notar que devem ter uns auscultadores ligados para poder alterar a opção.

E é desta maneira simples que vão ter de imediato uma mudança para melhor do áudio no Android. Esta funcionará tanto para auscultadores como para a coluna do smartphone, para dar ainda mais qualidade ao som e assim desfrutar de uma música ainda melhor.