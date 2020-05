Há muito que os nossos telefones deixaram de ser apenas equipamentos para fazer chamadas e receber mensagens. São hoje equipamentos essenciais e que usamos para um conjunto alagado de funções e funcionalidades.

Uma delas, que muitos usam, é para ouvir música, algo que é já natural. Hoje trazemos uma dica que poderá melhorar de sobremaneira a qualidade do áudio e da música que ouve no seu smartphone Android, seja for a app usada.

Melhorar o áudio que houve no dia a dia

Com tantos serviços de streaming de música e com a possibilidade de termos ficheiros de música, é normal temos o smartphone constantemente a dar-nos música. Isto obriga a que esta tenha o máximo de qualidade e que os headphones sejam também os melhores.

Para dar mais ao Android, existe a app Wavelet que os poderá ajudar no que toca à afinação dos headphones. Esta tem presente mais de 2 mil definições diferentes para outros tantos auscultadores, para dar a melhor qualidade de áudio.

Tudo fica mais simples com o Wavelet

O Wavelet não é usado de forma normal, mas sim quando apps como o Spotify, o YouTube Music ou um leitor de mp3 está ativo. Mostra-se como uma notificação, que podem abrir para assim configurar os headphones e o áudio que é transmitido. Se preferirem, podem usar o modo Legacy e configurá-lo.

Dentro da interface simples e minimalista encontram as opções acessíveis. Na AutoEq podem definir qual os headphones que têm ligados, escolhendo de uma longa lista. Para simplificar, podem simplesmente escrever o nome da marca e do modelo.

Os seus headphones agradecem esta app

De imediato é aplicado uma configuração no equalizador para retirar o máximo desses headphones. Podem também usar a opção Graphic equalizer para escolher uma configuração mais genérica e aplicada ao tipo de música que está a ouvir.

As opções seguintes são muito interessantes no campo da configuração, mas estão apenas disponíveis mediante a sua compra. No entanto, as opções de base do Wavelet são já suficientes para retirar muito mais dos headphones que tem ligados ao Android.

Diferença imediata na música no Android

Por fim, temos o Limiter e o Channel balance. O primeiro garante que não existem picos de som na audição e pode ser configurado em várias áreas pelo utilizador. O segundo é óbvio permite controlar cada canal de forma independente.

Não tendo o Android um equalizador reconhecido e com grande grau de liberdade, o Wavelet pode ser uma aposta muito interessante. Mais do que as opções de configuração áudio, vale pelo que oferece de forma nativa para cada um dos muitos headphones que reconhece e configura automaticamente.