COVID-19: Será que o vírus se pode transmitir pelos olhos?

Um dos objetivos, desde o início da pandemia, é arranjar métodos que possam prevenir, conter ou erradicar a doença COVID-19. Além disso, como esforço no presente, a ciência tem de perceber as formas como a doença se pode transmitir, resultando esse entendimento num significativo avanço a nosso favor. Assim sendo, investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins descobriram um comportamento do SARS-CoV-2, quando este entra em contacto com os olhos das pessoas.

Usar máscara é importante, reforçar com o distanciamento social é fundamental. Eventualmente, a viseira poderá acrescentar uma proteção também aos nossos olhos e há uma forte razão para isso!

Os olhos como uma porta para a COVID-19

O estudo mostra que a superfície ocular pode ser uma porta de entrada para o novo coronavírus. Além disso, pode servir como reservatório para a transmissão de pessoa para a pessoa. Por isso, os investigadores denominaram as células epiteliais conjuntivais e da córnea “local secundário de infeção”.

Por essa razão, os profissionais de saúde precisam de usar óculos de proteção ou viseiras e máscaras faciais, a fim de proteger os seus olhos. Além disso, é importante a população evitar o contacto com os olhos.

Os autores salientam a necessidade das práticas de segurança, junto da sociedade, de modo a prevenir infeções e a propagação. Acrescentam ainda que os oftalmologistas devem garantir um cuidado acrescido.

A superfície ocular pode potencialmente servir de porta de entrada pela exposição a gotas de aerossol ou pelo contacto de superfícies infetadas (como as mãos) com os olhos.

Explicou a equipa de investigadores, liderada por Lingli Zhou, do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore.

Como foi realizado e o que concluiu o estudo?

Para o estudo, a equipa examinou dez amostras de olhos inteiros, de pessoas falecidas, e amostras de conjuntivas recolhidas após cirurgia. Nenhuma dessas amostras pertencia a alguém com a COVID-19. Nelas procuraram o recetor ACE2, que é o fator-chave que permite a ligação ao vírus e a entrada dele na célula hospedeira.

A presença do recetor ACE2 e da enzima protéase da superfície celular, a enzima TMPRSS2, pode permitir a entrada do vírus nos olhos. O recetor ACE2, de acordo com os investigadores, liga-se à proteína do vírus e permite a sua entrada na célula hospedeira.

Além disso, os investigadores escreveram que alguns pacientes com a infeção COVID-19 tinham sinais ou sintomas dela na sua conjuntiva (conjuntivite). Estando então nos olhos, os investigadores explicaram que as pessoas infetadas podem transportar e transmitir o vírus nas suas secreções oculares.

No fundo, o objetivo do estudo passou por perceber se as células da superfície ocular possuem os fatores-chave necessários para estarem suscetíveis a serem uma porta, a ponto de permitir a entrada do SARS-CoV-2.

Este estudo, intitulado “ACE2 e TMPRSS2 manifestam-se na superfície ocular humana, sugerindo suscetibilidade à infeção pelo SARS-CoV-2”, foi publicado aqui.

