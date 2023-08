O Sol está em forte atividade, neste que é o seu 25.º ciclo. Como tal e de acordo com a previsão da NOAA, uma tempestade solar deve atingir a Terra entre os dias 4 e 5 de agosto, depois que múltiplas ejeções de massa coronal (EMC) serem vistas a caminho do planeta.

Depois de termos escapado com sorte a uma EMC no início desta semana, temos agora pela frente outra ameaça de tempestade solar. De acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a agência norte-americana que acompanha o clima espacial, várias EMCs podem atingir a Terra nos próximos dois dias, entre 4 e 5 de agosto.

Estas "línguas de fogo" foram lançadas por uma erupção solar de classe M que explodiu no lado do Sol virado para a Terra no dia 1 de agosto, como parte de um grande evento de instabilidade da mancha solar ativa AR3380.

Agora, à medida que as EMCs se aproximam, teme-se que possam desencadear uma intensa tempestade solar, danificando satélites, comunicações por rádio de ondas curtas e muito mais.

Tempestades geomagnéticas menores de classe G1 são possíveis nos dias 4 e 5 de agosto, quando se espera que uma ou mais CMEs fracas atinjam o campo magnético da Terra. Estas foram lançadas na nossa direção por uma série de erupções de classe M da mancha solar ativa AR3380 nos dias 1 e 2 de agosto.

De acordo com um relatório do SpaceWeather.com.

Tempestade solar prevista para amanhã

Atualmente, existem cerca de 9 regiões de manchas solares ativas no lado do Sol virado para a Terra. Isto significa que existe uma grande possibilidade de ocorrerem novas explosões de erupções solares em qualquer altura. Se estas explosões forem suficientemente grandes, podem libertar uma grande quantidade de plasma e de material solar para o espaço, que acaba por formar EMC.

Em comparação com algumas das tempestades solares mais fortes a que assistimos nos meses anteriores, não se espera que esta em particular seja demasiado forte. Mas mesmo as tempestades mais pequenas podem causar danos graves. Podem perturbar as comunicações sem fios e os serviços de GPS, causando problemas às companhias aéreas, aos marinheiros, aos controladores de rádio amador e aos operadores de drones. A tempestade solar pode atrasar voos, fazer com que os navios mudem de rota e perturbar qualquer informação importante que seja partilhada através destes canais de baixa frequência.

No entanto, as coisas podem piorar se a próxima EMC libertada for intensa e der lugar a uma poderosa tempestade geomagnética de classe G5, como a de Carrington. Estas tempestades podem ter um impacto muito mais sinistro na Terra.

Tecnologia da NASA que prevê as tempestades solares

O Observatório de Dinâmica Solar (SDO) da NASA transporta um conjunto completo de instrumentos para observar o Sol e tem-no feito desde 2010. Utiliza três instrumentos muito importantes para recolher dados de várias atividades solares.

Estes instrumentos incluem o Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), que efetua medições de alta resolução do campo magnético longitudinal e vetorial em todo o disco solar visível, o Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE), que mede a irradiância ultravioleta extrema do Sol, e o Atmospheric Imaging Assembly (AIA), que fornece observações contínuas de todo o disco da cromosfera solar e da coroa em sete canais de ultravioleta extremo (EUV).