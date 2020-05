A próxima grande atualização do Windows 10 está prestes a chegar. A Microsoft já a terá terminado e dá agora os passos necessários para a preparar para chegar a todos os utilizadores, em todas as plataformas.

Como é normal, é nesta altura que surgem as mudanças nas especificações mínimas no hardware suportado. A Microsoft já apresentou as novas e há sobretudo algumas novidade e até algumas ausências estranhas neste campo.

Microsoft revelou as novas especificações

Espera-se que seja já no final de maio que chegue a atualização de maio de 2020 do Windows 10. A Microsoft tem a build final preparada e está já a tratar de todos os processos com vista ao seu lançamento.

Esta versão está já pronta para os programadores e também para os fabricantes prepararem as suas máquinas. Com este momento próximo, foi hora de serem revistos os requisitos do hardware, em especial dos CPUs mínimos suportados.

Novidades no campo dos CPUs na nova atualização

Assim, e no ramo da Intel, temos os seguintes processadores: a décima geração da série Core i3/i5/i7/i9-10xxx, Intel Xeon E-22xx, Atom J4xxx/J5xxx e N4xxx/N5xxx e por fim, as séries Celeron e Pentium. Assim, pouco mudou face à atualização anterior.

No que toca à AMD, a Microsoft definiu o suporte para os seguintes CPUs: os processadores de sétima geração onde está incluída a série A Ax-9xxx, a série E Ex-9xxx e FX-9xxx, além dos Athlon 2xx, Opteron e EPYC 7xxx. Curiosamente, o recém-lançado AMD Athlon 3000 não entra nesta lista.

Windows 10 pode correr em várias plataformas

Algo que não é mostrado neste documento da Microsoft é uma novidade recente do Windows 10. Vários processadores ARM ficaram, entretanto, de fora, mesmo havendo já máquinas presentes no mercado com este hardware. Apenas os Qualcomm Snapdragon 850 e 8cx estão registados.

Com chegada prevista para o final do mês, esta atualização vai decerto trazer muitas novidades. Espera-se que entre o dia 26 e 28 de maio a Microsoft coloque disponível para todos esta nova versão do Windows 10.