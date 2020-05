Chegou o Messenger Rooms a Portugal! O “concorrente” do Zoom

Já ouviu falar no Messenger Rooms? Face à pandemia provocada pelo SARS-COV-2, as soluções de videoconferência ganharam enorme relevância. Nesse segmento o Zoom é dos que mais se destaca, mas há igualmente outras plataformas bastante completas e muito interessantes (Webex da Cisco, Teams da Microsoft, etc).

Apanhando a boleia do hype das plataformas digitais, a maior rede social lançou o Messenger Rooms que já está disponível em Portugal.

Como usar o novo Messenger Rooms?

As plataformas de videoconferência nunca foram tão importantes como agora. O confinamento levou milhões de pessoas em todo o mundo a fazer uso destas soluções por questões de trabalho, educação e lazer.

A nova plataforma de videoconferência Messenger Rooms já chegou a Portugal. Acedendo ao Facebook Messenger, encontrará do lado esquerdo um botão para experimentar esta nova funcionalidade.

Se não lhe aparecer essa mensagem, verifique se já tem o botão do Messenger Rooms integrado no Messenger.

Carregando no Rooms irá iniciar-se uma sala de chat. O utilizador terá acesso a um link para fazer o convite de outros utilizadores para a sessão. Pode também fazer o lock (bloqueio) da sala e estão também disponíveis outras configurações.

Através desta nova funcionalidade é possível…

Partilhar o ecrã inteiro

Partilhar uma janela de uma aplicação

Bloquear qualquer utilizador na sessão

Segundo o Facebook, este novo serviço é bastante seguro uma vez que tem encriptação ponto a ponto. Esta nova funcionalidade permite videoconferência com até 50 pessoas em simultâneo. Uma das características mais interessantes é que os convidados não necessitam ter conta no Facebook ou no Messenger. Experimentem.

De acordo com o Facebook, entre o WhatsApp e o Messenger, mais de 700 milhões de contas participam diariamente em chamadas. A empresa adianta ainda que, em breve, serão adicionadas novas maneiras de criar salas de conversação no Instagram Direct e WhatsApp.

