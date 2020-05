A próxima grande atualização do Windows 10 tem estado debaixo de análise. Era esperada há já alguns dias, mas a Microsoft acabou por colocá-la em pausa, fruto de um provável problema que terá afetado esta versão.

Os últimos rumos apontam para que chegue no final deste mês, mas sem uma confirmação da Microsoft. Esta parece ter chegado agora com um lançamento. A SDK desta nova versão foi lançada e mostra que o caminho rumo à atualização de maio do Windows 10 foi iniciado.

Para quando a atualização de maio do Windows 10?

A ser desenvolvido há alguns meses, a próxima grande atualização do Windows parecia estar no bom caminho. Agendada para maio de 2020, a build 2004 era esperada por todos para trazer mais um lote de novidades e de novas funcionalidades.

A informação que existe dá conta de que terá sido adiada, fruto de problemas com a build que seria a final. Assim, surgiu um novo calendário não oficial, que aponta para os dias 26 ou 28 a sua chegada, com outras metas intermédias.

Microsoft lançou finalmente a SDK

Agora, e a confirmar que estas datas devem mesmo estar próximas da realidade, a Microsoft deu um passo importante. Lançou para os programadores a SDK desta nova versão, mostrando assim que a atualização de maio do Windows 10 está terminada.

Com esta novidade todos os programadores podem agora começar a testar as suas apps e a validar que as APIs presentes no Windows funcionam da forma pretendida. Este tem sido o caminho que a Microsoft tem seguido nas atualizações anteriores.

Novidades em breve com esta nova versão

O passo lógico seguinte seria a disponibilização desta build aos fabricantes, algo que a marca terá já feito na passada semana, de forma silenciosa. Por fim, e no final do mês, a atualização de maio de 2020 será finalmente lançada para todos os utilizadores deste sistema.

São muitas as novidades preparadas para esta versão, focada na melhoria da interface do sistema da Microsoft. Espera-se que corra de forma gradual e livre de problemas, ao contrário do que passou no passado recente.