A próxima grande atualização do Windows 10 está quase a chegar. Enviada já para os testes finais, espera-se que chegue dentro de poucos dias para instalação por todos os utilizadores, ainda que de forma controlada pela Microsoft.

São muitas as novidades que esta versão vai trazer e por isso é esperada com muita expetativa por muitos utilizadores. Ao chegar a este estado, tem já uma maturidade grande e está apenas a ser testada para falhas graves. Assim, pode ser já usada por quem quer testar esta nova atualização.

Ter já acesso a esta novidade da Microsoft

Com a atualização de maio de 2020 a Microsoft vai trazer muitas novidades ao Windows 10. A maioria não são gráficas e concentram-se em tornar este sistema ainda melhor e com uma maior estabilidade.

Atingido já um patamar de grande estabilidade, é hora de ser testada pelos mais aventureiros e que querem experimentar todas as novidades. Assim, para a testar, basta estar no programa Insider, mas longe de todas as versões mais instáveis.

A próxima atualização do Windows 10

Para começar devem abrir as Definições do Windows 10 e escolher a opção Atualizações e Segurança. Aqui dentro, devem escolher a penúltima opção que está na lista apresentada do lado esquerdo, de nome Programa Windows Insider.

Neste novo espaço vão ter acesso a um ecrã praticamente livre de opções. Será aqui que mais tarde vão poder controlar vários aspetos deste programa, mas por agora estará sem qualquer informação. Devem carregar agora no botão Introdução.

Tudo está dentro do Programa Insider

O passo seguinte será associação de uma conta Microsoft a este processo. O Windows 10 irá tentar usar a que estiver definida no sistema ou em qualquer outro produto da Microsoft. Podem, naturalmente, trocar por outra conta pessoal ou profissional.

De seguida vão ver surgir os diferentes níveis de acesso dentro do programa Insider. É neste momento que vão ter de escolher qual das builds querem ter acesso. Como a atualização de maio de 2020 está no Slow Ring, devem escolher a primeira (Lenta).