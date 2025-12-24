20 perguntas para fazer um Kahoot em família na sua noite de Natal

Reunir a família à volta da mesa é uma tradição intemporal, mas adicionar uma pitada de tecnologia pode tornar a sua consoada muito mais divertida. O Kahoot apresenta-se como a ferramenta ideal para criar um quiz personalizado que irá desafiar o conhecimento de todas as gerações presentes.

Tradições e gastronomia de Natal

Organizar um momento de entretenimento digital requer algum planeamento, especialmente na escolha das questões para que ninguém se sinta excluído. Desde os mais novos, habituados aos videojogos, até aos mais velhos, o segredo de um bom Kahoot de Natal reside no equilíbrio entre temas clássicos e curiosidades tecnológicas.

Para começar o jogo de forma leve, nada melhor do que focar-se naquilo que todos conhecem: a mesa de Natal e os costumes do nosso país.

Pergunta: Qual é o nome do bolo que tradicionalmente contém uma fava e um brinde? (Resposta: Bolo-rei).

Pergunta: Em que região de Portugal é muito comum a tradição do "Madeiro de Natal"? (Resposta: Beira Interior).

Pergunta: Qual destes fritos de Natal é feito tipicamente com abóbora-menina? (Resposta: Bilharacos e Filhós, dependendo da região).

Pergunta: Segundo a tradição, qual é o prato principal da Consoada na maioria das casas portuguesas? (Resposta: Bacalhau cozido).

Pergunta: Como se chama o doce feito de fatias de pão frito, leite, ovos e açúcar? (Resposta: Rabanadas e Fatias Douradas).

Cinema e música para animar o Kahoot

O entretenimento natalício é um terreno fértil para perguntas de cultura pop que costumam gerar muita competitividade.

Pergunta: No filme "Sozinho em Casa", qual é o nome do protagonista interpretado por Macaulay Culkin? (Resposta: Kevin McCallister).

Pergunta: Qual é a canção de Natal de Mariah Carey que detém o recorde de mais ouvida no Spotify? (Resposta: All I Want for Christmas Is You).

Pergunta: Quem é o autor do livro "Um Conto de Natal" (A Christmas Carol), que deu origem a várias adaptações no cinema? (Resposta: Charles Dickens).

Pergunta: No filme "The Grinch", qual é a cor da criatura que odeia o Natal? (Resposta: Verde).

Pergunta: Qual é o nome da rena do Pai Natal que tem o nariz vermelho? (Resposta: Rudolfo).

Curiosidades do mundo e história

Para os membros da família que se orgulham da sua cultura geral, estas perguntas podem ser o fator de desempate no pódio do Kahoot.

Pergunta: Em que país nasceu a tradição de decorar a árvore de Natal? (Resposta: Alemanha).

Pergunta: Qual é a empresa que, na década de 1930, ajudou a popularizar a imagem moderna do Pai Natal com fato vermelho? (Resposta: Coca-Cola).

Pergunta: Como se chama a figura que, em vários países europeus, acompanha o Pai Natal para punir as crianças malcomportadas? (Resposta: Krampus).

Pergunta: Qual foi a primeira música a ser tocada no espaço por astronautas em 1965? (Resposta: Jingle Bells).

Pergunta: Em que cidade nasceu Jesus, segundo a tradição cristã? (Resposta: Belém).

Perguntas personalizadas: o toque especial do seu Kahoot

Um Kahoot em família só fica completo com perguntas que envolvam os presentes. Estas devem ser adaptadas à realidade da sua casa, mas deixamos aqui alguns exemplos de estrutura:

Pergunta: Quem foi a pessoa que, no ano passado, adormeceu logo a seguir à ceia?

Pergunta: Qual é o ingrediente secreto que a avó coloca sempre no arroz-doce?

Pergunta: Quem é que demora mais tempo a desembrulhar os presentes para não rasgar o papel?

Pergunta: Em que ano é que a família celebrou o Natal na casa de [Nome de um familiar]?

Pergunta: Quem é o familiar que todos os anos diz “este ano não vou comer doces” e acaba por repetir a sobremesa?

Para garantir que o seu quiz seja um sucesso, lembre-se de alguns detalhes técnicos importantes. Primeiro, certifique-se de que a ligação Wi-Fi é estável para aguentar todos os dispositivos ligados em simultâneo.

Pode também utilizar a funcionalidade de "Lobby Music" do Kahoot com temas natalícios para criar ambiente enquanto os convidados entram na sala de jogo através do código PIN. Se possível, projete o ecrã do seu computador na televisão da sala para que todos consigam ler as perguntas com clareza, transformando a noite num autêntico concurso televisivo.

