Beauty Tech: a beleza do futuro do Grupo L’Oréal já começou

Como líder mundial em beleza, o Grupo L’Oréal combina criatividade, ciência e tecnologia para antecipar o futuro do setor. A L’Oréal está a reinventar a beleza através da Beauty Tech.

A inovação é o motor que move o Grupo L’Oréal e o inspira a ultrapassar fronteiras. Faz parte do seu ADN e é o ponto de partida para transformar a beleza numa força positiva para todos, construindo um futuro mais inclusivo, sustentável e alinhado com a diversidade e os desejos individuais de cada pessoa.

Ciente de que manter-se na vanguarda da indústria da beleza exige mais do que inovação interna, o Grupo L’Oréal reconhece que o mundo evolui a um ritmo sem precedentes. A ciência, a tecnologia e as expectativas dos consumidores mudam rapidamente, o que levou à criação de uma estratégia de inovação aberta, um novo paradigma que promove a colaboração, o intercâmbio de conhecimento e a criação de valor partilhado.

Como líder mundial em beleza, o Grupo L’Oréal combina criatividade, ciência e tecnologia para antecipar o futuro do setor. A sua estratégia de inovação apoia-se em três pilares fundamentais:

Reconversão tecnológica, para acelerar a digitalização e a sustentabilidade;

Desenvolvimento de iniciativas globais e nacionais, que fomentam a inovação em todas as frentes;

Inovação aberta, que promove a colaboração com parceiros externos.

A L’Oréal está a reinventar a beleza através da Beauty Tech, colocando a tecnologia no centro da experiência. O objetivo é deixar de ser apenas uma empresa de beleza que utiliza tecnologia para se tornar uma empresa de tecnologia que cria beleza, com uma missão clara: “Criar a beleza que faz avançar o mundo.”

A transformação da investigação e desenvolvimento (I+D) inclui também um forte compromisso com as Green Sciences, promovendo produtos cada vez mais eficazes, seguros e ambientalmente responsáveis. Em 2024, 66% dos ingredientes das fórmulas do Grupo já eram de origem biológica, provenientes de minerais abundantes ou de processos circulares.

Grupo L’Oréal: motor tecnológico sem precedentes

Ao longo dos anos, o Grupo L’Oréal construiu um poderoso ecossistema tecnológico. A sua plataforma Beauty Tech é hoje um dos maiores ativos do Grupo, sustentada por 17,3 mil terabytes de dados de beleza, a base de dados mais rica do mundo, com informações sobre pele, cabelo, formulações, rotinas e milhões de consumidores das 37 marcas internacionais do Grupo.

A L’Oréal é também a empresa que mais investe em Investigação e Desenvolvimento no setor: em 2024, aplicou mais de 1.300 milhões de euros, o que representa mais de 3% das suas vendas globais.

Este esforço é sustentado por uma equipa de mais de 4.000 investigadores e 8.000 talentos digitais, cujo número cresceu 50% nos últimos anos.

Com esta visão, o Grupo L’Oréal reafirma a sua liderança e continua a construir o futuro da beleza mais tecnológica, mais sustentável e mais humana.

