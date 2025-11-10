Descontos na PlayStation Store: “Poupanças de novembro” com promoções até 80%
A Sony acaba de lançar a sua tradicional campanha "Poupanças de novembro", trazendo descontos imperdíveis de até 80% em alguns dos maiores títulos disponíveis na PlayStation Store. A promoção decorre até 21 de novembro e é válida para jogos da PS4 e PS5.
PlayStation Store com promoções até 80%
A PlayStation deu início ao mês com uma das campanhas mais aguardadas pelos jogadores: as "Poupanças de novembro". Durante este período, dezenas de jogos recebem reduções significativas de preço, permitindo aos fãs expandirem as suas bibliotecas digitais a valores bastante atrativos.
Entre os destaques estão títulos de peso, como Cyberpunk 2077 por apenas 22,49€, Dragon's Dogma 2 por 29,99€, e F1 25 Iconic Edition com um desconto expressivo, passando de 99,99€ para 69,99€.
Jogos de ação e aventura também marcam presença, como Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2ª Edição Deluxe por 48,99€, Horizon Call of the Mountain por 49,69€, e o aclamado Marvel's Spider-Man Edição Jogo do Ano disponível por apenas 29,99€.
Para os fãs de survival horror, Resident Evil 2 Deluxe Edition surge com um preço mais acessível (34,99€), enquanto os adeptos de RPG podem aproveitar The Witcher 3: Wild Hunt por 27,99€ - um verdadeiro clássico a não perder.
A campanha inclui ainda outros títulos notáveis, como Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition (76,99€), Monster Hunter Wilds (37,99€) e UFC 5 Deluxe Edition (22,49€), entre muitos outros.
Esta é uma excelente oportunidade para adquirir grandes jogos a preços reduzidos antes da época natalícia. As ofertas estão disponíveis na PlayStation Store até 21 de novembro de 2025, tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5.
Para consultar todos os títulos em promoção e respetivos descontos, basta visitar a PlayStation Store.
Resumo dos títulos em destaque
- Arma Reforger para a PS5® por 27,99€ (antes 39,99€).
- Cyberpunk 2077 para a PS4® & PS5® por 22,49€ (antes 44,99€).
- Dragon's Dogma 2 para a PS5® por 29,99€ (antes 74,99€).
- F1® 25 Iconic Edition para a PS5® por 69,99€ (antes 99,99€).
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2ª Edição Deluxe para a PS4® & PS5® por 48,99€ (antes 69,99€).
- Horizon Call of the Mountain™ para a PS5® por 49,69€ (antes 59,99€).
- Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition para a PS5® por 76,99€ (antes 109,99€).
- Marvel's Spider-Man Edição Jogo do Ano para a PS4® por 29,99€ (antes 49,99€).
- Monster Hunter Wilds para a PS5® por 37,99€ (antes 74,99€).
- Rematch - Pro Edition para a PS5® por 27,99€ (antes 34,99€).
- Resident Evil 2 Deluxe Edition para a PS4® por 34,99€ (antes 49,99€).
- Returnal Edição Digital Deluxe para a PS5® por 48,99€ (antes 79,99€).
- The Witcher 3: Wild Hunt para a PS4® & PS5® por 27,99€ (antes 39,99€).
- UFC™ 5 Deluxe Edition para a PS5® por 22,49€ (antes 89,99€).
