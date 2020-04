A criação de melhorias do Windows 10 não param. A Microsoft mantém o seu ritmo de desenvolvimentos e tem já programadas as suas atualizações anuais. Estas encontraram já o seu espaço e duas vezes por ano temos acesso a estas novas versões com novidades.

Em 2020 ainda não tivemos acesso a qualquer nova versão, mas este momento poderá estar já prestes a acontecer em breve. A atualização de maio de 2020 deu sobretudo mais um passo importante e os testes podem em breve terminar.

Novo Windows 10 quase a chegar?

Já se sabe há algum tempo que a Microsoft tem uma novidade para breve. A primeira de duas atualizações anuais do Windows 10 está a ser desenvolvida deste o final do ano passado e tudo aponta para que esteja já praticamente terminada.

Agora, e de forma até já esperada, esta versão subiu mais um degrau na escala de desenvolvimentos da Microsoft. Depois de vários meses presente no programa Insiders, no nível de desenvolvimento rápido, surgiu agora na linha Release Preview do Windows 10.

Versão final chegou à Release Preview

Isto significa que dentro em breve, depois de todos os problemas identificados, esta versão poderá estar pronta para ser lançada. Falamos da Build 19041.207, que a própria Microsoft já identificou como sendo a provável versão final.

Do que é descrito nesta nova versão disponível, a Microsoft tratou de resolver vários problemas que afetavam esta Build do Windows 10. Estes estão agora resolvidos e esta versão está mais madura e pronta para, entretanto ser testada de forma mais exaustiva.

Microsoft aposta no programa Insiders

Esta Build está agora disponível neste nível de desenvolvimento. Curiosamente não está a ser entregue a todos os que estão nesta área do programa Insiders ativamente, mas está disponível para quem a procurar nas atualizações.

Segundo a Microsoft, deverá ser rápida a passagem pelo Release Preview do Windows 10. Vai ser um estágio para a deteção de problemas de última hora, para depois ser tornada pública na versão final desta atualização de maio de 2020 do Windows 10.