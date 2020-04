Está confirmado! Xiaomi Mi Band 5 existe e chega no final de 2020

A Mi Band é um dos mais bem-sucedidos gadgets da Xiaomi. Atualmente na sua 4ª versão, esta smartband tem crescido de forma única, reunindo cada vez mais funcionalidades e opções a um preço reduzido.

Há já algum tempo que se fala da possibilidade desta ser atualizada, surgindo o que se espera que seja a Mi Band 5. Esta é ainda um rumor bem guardado, mas agora surgiu uma informação importante. A Huami confirmou que o seu gadget existe e que ainda este ano será lançada para o mercado.

A Xiaomi tem uma surpresa para breve

Quem conhece a Mi Band sabe que esta não é criada e desenvolvida diretamente pela Xiaomi. É sim preparada pela Huami, uma das muitas empresas satélite da marca chinesa e que lhes criam alguns dos seus produtos.

Foi precisamente no âmbito desta parceria que surgiu agora um comunicado que veio revelar muito sobre o futuro da Mi Band e do que esta poderá em breve trazer. As mais recentes informações davam conta de um abrandamento dos investimentos da Xiaomi na Huami.

Huami vai continuar a tratar da smartband

A verdade, conforme foi revelado agora, é que esta informação é errada. A Huami reafirmou que a Xiaomi está empenhada na sua parceria e que os investimentos feitos pela empresa não vão abrandar no futuro próximo.

Assim, fica garantida a chegada da smartband Mi Band 5, uma vez que é criada pela parceira da Xiaomi. A própria Huami confirmou esta informação na mensagem partilhada na rede Weibo. Revelou que a nova versão existe e que será apresentada ainda durante o ano de 2020.

Muitas novidades para a Mi Band 5

Ainda não se sabe ao certo o que a nova Mi Band vai trazer de novidade, mas já existem algumas ideias. Vão ser mantidas todas as atuais caraterísticas, mas vão existir novidades. Fala-se da chegada do NFC e do GPS à versão global, bem como outras melhorias.

A sua apresentação chegou a ser dada como certa num evento recente da Xiaomi, o que não aconteceu. Assim, e olhando ao calendário das apresentações anteriores, a smartband Mi Band 5 deverá chegar depois do verão, mas perto do final do ano.