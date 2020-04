Apple Music na web deixa a fase beta e alarga a sua oferta a outros voos

O serviço Apple Music é a segunda maior plataforma de streaming de música e persegue o primeiro lugar adicionando várias peças à sua estratégia. Além de estar presente nos dispositivos no ecossistema Apple, como o HomePod, ou Apple Watch, onde outros não partilham os privilégios, a Apple quer levar este serviço a outros utilizadores.

Assim, depois de algum tempo no formato beta, o Apple Music acessível através do seu browser deixou a fase beta.

Apple lança oficialmente o Apple Music na web

Conforme estarão lembrados, a Apple anunciou este serviço e lançou-o em fase beta ano passado. Agora a empresa de Cupertino decidiu lançar oficialmente o Apple Music na web.

Para quem conhece esta plataforma de música, a interface web é toda ela familiar. Portanto, traz exatamente aquilo que se espera de uma versão web. Para começar siga este endereço music.apple.com, agora perceba as ofertas de muitas compilações musicais. É um dos maiores, se não mesmo o maior compêndio de música em streaming e agora poderá explorar via browser.

Tem disponível o conteúdo, via separadores “Para si”, “Explorar”, “Rádio”, e com o login feito, se for assinante, ainda pode acrescentar Biblioteca e Lista de Reprodução.

Qual é a vantagem do Apple Musica na web?

Agora fica acessível em qualquer lugar e em qualquer dispositivo que tenha um browser. Até mesmo para aqueles que não têm dispositivos Apple podem usufruir desta plataforma. Além disso, não podemos esquecer que a Apple levou o seu serviço à órbita dos estudantes e aos clientes Yorn (serviço de comunicações da Vodafone), que podem ser utilizadores Android.

Mas há mais. Conforme poderá testar já, com esta versão web facilmente pode usar no seu Windows, Linux ou Chrome OS, que não dispõem da app Música nativa.

Assim, e tal como os utilizadores desta plataforma sabem, a Apple coloca diversidade, qualidade dos conteúdos e facilidade de gestão das listas. Portanto, até nisto agora poderá estar no pé de igualdade do Spotify.

