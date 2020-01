A Xiaomi Mi Band é um autêntico sucesso de vendas! Nesse sentido, a Mi Band 5 está já em desenvolvimento e sabemos cada vez mais sobre esta pulseira inteligente.

Agora, os últimos indícios remetem para um ecrã de nível superior ao da atual geração e ainda a possibilidade de efetuar pagamentos com a pulseira.

Nos últimos anos, a Mi Band – em todas as suas gerações – tornou-se um dos produtos mais bem sucedidos da Xiaomi. A contribuir para isto estão, como em quase todos os gadgets da marca chinesa, as especificações acima da média para o preço praticado.

Estando a quarta geração presente em quase todos os mercados, a Xiaomi está já a trabalhar na Mi Band 5. Tal foi confirmado por um executivo da Huami, durante uma reunião com investidores. Tal como nos modelos anteriores, a Huami será parceira da Xiaomi no desenvolvimento da pulseira inteligente.

Para além da confirmação do desenvolvimento da Mi Band 5, já são conhecidos alguns contornos deste wearable… Que eleva ainda mais as capacidades da pulseira atualmente no mercado!

Mi Band 5 irá permitir pagamentos com NFC e terá ecrã de nível superior

As informações, provenientes da China e sem carácter oficial, dão-nos a conhecer várias especificações. A fonte indica que obteve tais dados junto de funcionários da empresa que estão a trabalhar na Xiaomi Mi Band 5.

Assim, a pulseira poderá ter um ecrã de 1,2 polegadas a cores. Para termos de comparação, a atual geração tem um ecrã de 0,95 polegadas. Não obstante, as mudanças não se restringem ao tamanho do ecrã! A somar a isso, o ecrã será melhor num nível geral, com contrastes mais pronunciados e um painel com mais brilho. Deste modo, a utilização da Mi Band 5 sob luz solar, por exemplo, vai passar a ser feita de forma muito mais cómoda.

Para além do ecrã, as novidades expandem-se a outras áreas. Finalmente a pulseira da Xiaomi irá suportar NFC na versão global! Até ao momento, apenas na China é que tal estava disponível. Não obstante, com a Mi Band 5, os rumores indicam que tal será aplicado em todos os mercados.

A utilização desta tecnologia poderá ser bastante útil! Atualmente presente em grande parte dos smartphones, é especialmente usada usada para pagamentos com estes terminais. No entanto, há várias outras possibilidades para esta tecnologia, como as famosas tags e também como meio de autenticação em terminais que suportem esta ligação.

Apesar de serem apenas rumores, estes aparentemente são provenientes de fontes internas e, para além disso, são rumores que têm bastante sentido tendo em conta o rumo que a Xiaomi tem dado à sua pulseira inteligente. Aguardemos agora pelos próximos meses, sendo que a Mi Band 5 poderá ser apresentada ainda na primeira metade de 2020!

