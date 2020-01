O Xiaomi Mi 10 será apresentado nos primeiros meses de 2020 e promete ser um dos smartphones mais interessantes do ano. Recentemente foram divulgadas as primeiras fotografias que mostram o seu design, câmaras e ainda novos testes de benchmark.

Ao conjugar todas as informações que já foram divulgadas – tanto oficialmente como em rumores – o Xiaomi Mi 10 terá atributos para o colocar no topo do mercado em vários parâmetros!

Com a chegada de 2020, espera-se uma enxurrada de smartphones de topo a serem apresentados. Xiaomi, Samsung, Huawei, OPPO são só alguns dos exemplos, mas haverão muitos mais. Assim sendo, circulam online muitas informações e rumores relativos a estes smartphones.

Naturalmente, o Xiaomi Mi 10 é um dos mais desejados e é alvo de diversos rumores. Certo é que terá o mais recente chip de topo da Qualcomm, o Snapdragon 865! Assim sendo, o suporte à rede 5G foi também confirmado oficialmente.

Não obstante do divulgado até ao momento, sobre o seu design os rumores são vários e muitas vezes contraditórios! Há quem indique que será uma evolução do Mi 9 e seguir a linha de design que a Xiaomi tem usado nos últimos smartphones. No entanto, há conceitos que mostram algo mais ambicioso e com elementos dos smartphones mais futuristas da atualidade.

Surgem online as primeiras fotografias do Mi 10 que mostram o seu design…

Apesar de todos os rumores, com a aproximação da data de apresentação do Xiaomi Mi 10, irão aparecer fotografias reais do smartphone. Foi o que aconteceu agora, com uma partilha na rede social Weibo a deslumbrar os fãs com o módulo das câmaras traseiras do próximo topo de gama da fabricante chinesa.

Como pode ser visto na fotografia, o Xiaomi Mi 10 irá ter uma configuração de quatro sensores fotográficos na face traseira. O design do módulo das câmaras segue a tendência criada nas gerações anteriores, remetendo assim para uma mera evolução no que ao design diz respeito.

Mesma fonte partilha teste de benchmark ao smartphone

Na mesma fonte da rede social Weibo podem ser vistas fotografias com o resultado de um teste de benchmark no AnTuTu. Os resultados são muito bons, mas neste quesito não estamos propriamente perante uma novidade. Aqui no Pplware já havíamos abordado os primeiros testes de benchmark ao Xiaomi Mi 10 que mostraram o poderio deste smartphone em primeira mão.

Aguardemos por mais novidades relativas ao Xiaomi Mi 10. Com o aproximar da data de apresentação, que deve ocorrer nos primeiros quatro meses de 2020, sem dúvida que teremos mais rumores e fugas de informação a contemplar-nos com os trunfos deste smartphone.

Garantida está a presença do Qualcomm Snapdragon 865 e suporte à rede 5G, o que por si só é um excelente indicador de performance. Para além disso, é bem provável que venha a incorporar o sensor ISOCELL da Samsung com 108 MP para fotografias superiores em condições de baixa luminosidade.

Xiaomi abandona as suas apps e usa o Telefone e Mensagens da Google na MIUI Global