A Xiaomi marcou uma diferença grande ao apresentar recentemente o HyperOS. Este seu sistema irá ser a base dos seus smartphones no futuro, tendo garantidos todos os desenvolvimentos que este precise para estar ajustado ao Android. Claro que alguns smartphones atualmente no mercado também o vão receber e estes são os primeiros no mercado global.

Tal como acontece muitas vezes, as grandes novidades da Xiaomi e de outras marcas, são primeiro lançadas na China, onde são avaliadas em muitos smartphones. Isto acontecerá da mesma forma com o novo HyperOS, mas com uma diferença substancial que a Xiaomi está a preparar.

A marca quer que o seu novo sistema saia das fronteiras do seu país de origem e que seja também usada no mercado global desde o primeiro momento. Assim, tem já preparada um lançamento para o início de 2024 para um leque de smartphones, e não só.

HyperOS 1.0 global rollout schedule announced. Starting Q1 2024, many Xiaomi models will start receiving HyperOS. The first models to receive the update have been confirmed by GSMChina. You can check the list.#HyperOS pic.twitter.com/xGOGJvIeyQ — GSMChina.com (@gsmchinacom) November 5, 2023

Como pode ser visto na lista abaixo, a Xiaomi tem preparada a chegada do HyperOS para os mercados internacionais para um leque de equipamentos alargado. Este parece não se limitar aos smartphones e acabou por incluir ali um dos seus tablets.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

A informação existente não detalha quando este lançamento será feito para estes equipamentos, mas aponta já uma provável altura. Falamos do primeiro trimestre de 2024, devendo este sistema chegar de forma faseada e gradual. Mais perto desta altura tudo deverá ser revelado pela Xiaomi.

Ainda que seja baseado no Android, a Xiaomi quer fazer do HyperOS um sistema operativo totalmente diferente. Será ali que colocará todas as suas novidades e controlará de forma completa as apps, os serviços e todos os extras que pretender. É a evolução natural da MIUI, agora com o controlo que a marca sempre pretendeu ter.

Além destas propostas, é muito provável que a Xiaomi alargue a presença do HyperOS a outros dispositivos. Este é um sistema que quer unificar todas as propostas e assim ter uma interfece e usabilidade transversal e bem conhecida.