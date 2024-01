Portugal: Vem aí o “5G SA” com velocidades de 1 Gbps

As redes de comunicação de quinta geração (vulgo 5G) já são uma realidade no nosso país. Mas calma, o potencial do 5G é bem superior e as operadoras vão começar a oferecer um "5G puro". Saiba do que falamos.

A NOS anunciou hoje que vai fazer o desenvolvimento (roll-out) da nova rede móvel de quinta geração – 5G StandAlone (5G SA). Na prática, o "novo" 5G será uma rede de comunicações totalmente independente da rede de comunicações 4G.

Luís Miguel Santo, responsável de Rádio da NOS, referiu que...

Já nem comparamos as velocidades do 4G com 5G, apenas 4G com 5G SA, porque todo o 5G será 5G SA. Decorre um processo de certificação de terminais

A Altice (MEO) também fez uma parceria com a Nokia em abril do ano passado para fazer esta integração do 5G SA.

Conforme foi comunicado, a média de velocidade deste “5G puro” é de 200 Mbps (megabits por segundo) para upload e de 1000 Mbps (gigabit) para download. A latência do 5G SA é inferior a 10 milissegundos, sendo uma característica muito importante para apps e serviços em tempo real, como é o caso da realidade aumentada/virtual, jogos eletrónicos, etc.

Mas o que é o 5G Standalone (5G SA)?

De acordo com informações da ANACOM, é uma versão do 5G assente em infraestruturas construídas de raiz, que promete velocidades muito mais elevadas, latência ultrabaixa, maior fiabilidade e segurança.

Dado serem totalmente independentes da rede 4G, elas irão alargar o leque de possibilidades do 5G – de veículos autónomos a sensores de monitorização de edifícios, de smartphones a semáforos inteligentes ligados em simultâneo. E, uma vez que são cloud native, as redes autónomas podem ainda ser atualizadas e geridas muito mais facilmente