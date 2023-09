As mensagens de vídeo instantâneas são uma das últimas grandes novidades do WhatsApp. Estas permitem uma nova forma de comunicação rápida e muitos devem usá-las de forma recorrente. Ainda assim, e porque nem todos as querem, a Meta prepara uma novidade para a desligar.

Não quer as mensagens de vídeo instantâneas?

Foi no final de julho que Mark Zuckerberg revelou à Internet a mais recente novidades do WhatsApp. As mensagens de vídeo instantâneas eram um complemento para as comunicações dos utilizadores, juntando-se ao que já existia, mas dedicado às mensagens de voz.

Esta funcionalidade permite enviar mensagens de vídeo de curta duração, para assim serem mais diretos. Servem para complementar o que escrevemos, mas simplificam a comunicação, ao permitir ao utilizador evitar ter de escrever tudo o que tem para dizer.

Mas como nem todos querem ter presente esta nova opção, que concorre com as mensagens de voz instantâneas na interface do WhatsApp, a Meta prepara uma novidade. Na área de configuração do WhatsApp passará a existir a opção de desativar esta novidade.

Meta já prepara esta novidade do WhatsApp

Esta nova opção está ainda a ser testada, tanto no Android, como no iOS, junto dos utilizadores que usam a versão beta destas apps. A Meta espera que em breve a novidade passe a ser disponibilizada a todos, numa das próximas atualizações destes clientes.

De notar que os utilizadores que desativarem as mensagens de vídeo instantâneas apenas ficam impedidos de as enviar. Ficam ainda com a possibilidade de receber estas comunicações de outros utilizadores que pertençam aos seus contactos.

Quando esta nova opção estiver disponível, dará ainda mais liberdade aos utilizadores. Se muitos podem ou querem usar as mensagens de vídeo instantâneas no WhatsApp, muitos outros querem simplesmente eliminar a novidade para assim terem uma interface mais simples, tal como a Meta pretende para o WhatsApp em todas as suas versões.