E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos nota da nova série de SoCs Apple M3 e novos MacBook Pro e iMac, analisámos alguns títulos na Playstation 5, falámos de vários avanços na ciência, e muito mais.

Um assunto incómodo sobre a sustentabilidade dos carros elétricos é o fim de vida das baterias. Isto porque, se não houver forma de resolver o problema, os elétricos, em vez de ajudar o meio ambiente, acabam por trazer um problema ainda mais grave. Contudo, uma equipa de cientistas desenvolveu um novo método para recuperar metais de baterias de veículos elétricos em fim de vida.

Depois das suspeitas, finalmente a ASUS lançou a sua nova placa gráfica personalizada GeForce RTX 4060 Ti DUAL que traz uma porta M.2 integrada para que o utilizador possa instalar um SSD. Vamos conhecer melhor este equipamento.

A Apple apresentou no evento “Scary Fast” os novos modelos do seu computador portátil MacBook Pro de 14 e 16 polegadas. O trunfo está na atualização do seu processador: a empresa equipou-os com os novos Apple M3.

O cultivo de carne no espaço poderá ajudar a aumentar a duração e a autossuficiência das missões. Quando os astronautas passarem meses ou anos a bordo de naves espaciais, ou mesmo de uma base lunar, haverá necessidade de novos tipos de alimentos. A ESA vê com bons olhos a carne que... se cultiva!

Os Ascendant Studios lançaram no Verão passado, Immortals of Aveum, o seu primeiro grande jogo que a Playstation 5, Xbox Series X e PC (Windos) receberam de braços abertos. Trata-se de um FPS onde a magia é a principal arma, será que é mesmo mágico?? Venham ver o que achámos para a Playstation 5...

Não só de carros elétricos se pinta o futuro, pelo que há outros investimentos a serem feitos, tendo em vista a neutralidade carbónica. À Bosch, não escapou o pormenor dos edifícios e do quão importante é que eles consigam ser neutros. Por isso, a empresa está a investir na expansão da sua capacidade de desenvolvimento e produção de bombas de calor, em Aveiro.

O reinado de FIFA da EA SPORTS terminou com a edição de FIFA 23, conforme todos sabem e este ano assistimos ao nascimento de uma nova marca de futebol virtual: EA SPORTS FC. O Pplware já deu os primeiros chutos na bola e .... venham ver.

A ciência promove a evolução e, graças a ela, nasceu o primeiro bebé europeu gestado por duas mulheres.

Sim, a Voyager, mesmo estando a 20 mil milhões de quilómetros de distância do Sol, ainda recebe luz. Aliás, a luz que recebe é mais do que aquela que a Terra recebe em noite de lua cheia.

Com os objetivos para os carros elétricos a serem traçados, é crucial limar algumas arestas, nomeadamente, a da autonomia. Ora, uma equipa desenvolveu uma bateria capaz de durar três vezes mais e ainda ser 25% mais barata.