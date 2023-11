Bateria para elétricos que dura três vezes mais e ainda é mais barata? Queremos, e depressa!

Com os objetivos para os carros elétricos a serem traçados, é crucial limar algumas arestas, nomeadamente, a da autonomia. Ora, uma equipa desenvolveu uma bateria capaz de durar três vezes mais e ainda ser 25% mais barata.

As fabricantes estão empenhadas em melhorar as características das suas baterias. Afinal, não só são o elemento mais caro a integrar os carros elétricos, pesando no seu preço final, como também representam um ponto de análise, aquando do processo de decisão de compra dos consumidores.

Agora, e através de um sistema de diagnóstico, a equipa liderada por Tongchao Liu, do Argonne National Laboratory, descobriu que a maioria dos defeitos nas baterias de lítio ocorre no cátodo, onde a corrente flui desde a bateria. Em cada ciclo de carga, as partes internas do elétrodo expandem-se e contraem-se novamente.

Tendo essa descoberta em conta, a equipa desenvolveu uma alternativa, reformulando a estrutura do cátodo, através de perovskita, um material utilizado na indústria dos painéis solares, que triplica o tempo de vida das baterias e reduz os custos de fabrico em 25%.

A nova abordagem permite manter a configuração química, mas sem cobalto. Este que é um componente escasso e caro, e tem também um forte problema ambiental e humanitário associado à sua exploração - desde a destruição de terras agrícolas, envenenamento de trabalhadores e radioatividade.

Daqui em diante, espera-se um período de conceção e de testes, que deverá resultar numa bateria com um elevado nível de densidade energética, um custo inferior a 100 euros por kWh e uma vida útil que, tomando como referência os 1500 ciclos indicados pela Tesla para as suas baterias, entre 500.000 e 800.000 km, significaria atingir 4500 ciclos, ou seja, mais de 2 milhões de quilómetros.